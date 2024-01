Waffen aus Nordkorea: Staatengruppe kritisiert Lieferungen an Russland

Staatengruppe kritisiert Lieferungen an Russland

Eine Gruppe von fast 50 Staaten verurteilt die Lieferung nordkoreanischer Raketen an Russland. Das US-Außenministerium veröffentlichte am Dienstag eine entsprechende Erklärung. Auch Deutschland hat sich an die daran angeschlossen.











Eine Gruppe von knapp 50 Staaten verurteilt die Lieferung nordkoreanischer Raketen an Russland und deren Einsatz gegen die Ukraine. Das US-Außenministerium veröffentlichte am Dienstag in Washington eine entsprechende Erklärung. Ihr haben sich auch Deutschland und fast alle europäischen Staaten, dazu Kanada, Israel, Australien, Japan und Südkorea angeschlossen. „Der Transfer dieser Waffen vergrößert das Leid des ukrainischen Volkes, unterstützt Russlands Angriffskrieg und untergräbt das internationale Nichtverbreitungsregime“, hieß es.