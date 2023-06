1 Wallboxen helfen beim Laden des E-Autos daheim. Foto: imago images/Martin Bäuml

Die Ladekapazitäten für E-Autos zu Hause haben in den vergangenen drei Jahren in Stuttgart stark zugelegt – der Zuwachs in den einzelnen Bezirken ist dabei heterogen. Das zeigen Daten des lokalen Stromnetzbetreibers.









Stuttgart - 8400 E-Autos sind in Stuttgart zugelassen. Dazu kommen noch mehr als 22 000 Plug-in-Hybride mit einem S-Kennzeichen. Auch wenn Letztere im Verdacht stehen, selten bis nie eine Ladestation aufzusuchen, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, dass sie es doch einmal tun. Wer sein Auto mit Strom bewegt, der findet in Stuttgart mehr als 200 Ladesäulen. Auch wenn deren Zahl wächst, reicht das Angebot angesichts steigender Zulassungszahlen von E-Mobilen längst nicht aus. Deswegen setzen Stuttgarts Strommobilisten zunehmend auf eigene Ladekapazitäten zu Hause. „Aktuell werden in Stuttgart 1713 Ladestationen oder Wallboxen betrieben“, sagt Moritz Oehl. Allein in den zurückliegenden drei Jahren seien 1342 dazugekommen. Oehl ist Sprecher von Stuttgart Netze, dem Unternehmen, das das Stuttgarter Stromnetz unterhält. Wer daran eine private Lademöglichkeit anschließen möchte, muss dies dem Netzbetreiber anzeigen.