Zahl der zugelassenen Autos in Stuttgart sinkt – erstmals seit Jahren

1 In Stuttgart hat die Zahl der Fahrzeuge 2021 abgenommen. Zuvor hatte die Zulassungszahl immer neue Höhen erklommen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Gipfel bei den Autozulassungen in Stuttgart ist überschritten. Die Stadt Stuttgart meldet weniger Benziner und Dieselfahrzeuge. Die Zahl der Oldtimer steigt hingegen.















Stuttgart. - Erstmals seit 2009 ist die Zahl der Kraftfahrzeuge in der Landeshauptstadt zurückgegangen. 352 787 Fahrzeuge waren 2020 in Stuttgart zugelassen, 302 740 davon Personenwagen. Nun meldet das Statistikamt der Stadt Stuttgart für 2021 noch 350 293 Fahrzeuge, also einen Rückgang um 2494 Einheiten.

Zuvor hatte die Kfz-Zahl immer neue Höhen erklommen. 1970 gab es erst 188 859 Fahrzeuge – und entsprechend mehr Platz in Straßen und Wohngebieten als heute. 1980 waren 243 749 Kfz angemeldet, 1990 dann 298 756. Im Jahr darauf wurde mit 304 738 die 300 000er-Marke überschritten. Bis zum Jahr 2000 gab es nochmals einen deutlichen Zuwachs auf 342 411 Fahrzeuge, dann setzte eine gewisse Sättigung ein, und die Statistiker veränderten 2007 ihre Zählung, ließen vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge außen vor, was zu einem kurzfristigen Knick bei den Zulassungszahlen nach unten führte, bevor bis 2020 noch rund 10 000 Fahrzeuge dazukamen.

Mehr E-Autos und Oldtimer

Zugenommen um rund 3200 hat im vergangen Jahr bei den Personenwagen die Zahl der Elektrofahrzeuge auf nun rund 8400 und die der Plug-in-Hybride von 15 750 auf 22 176. Die Zahl der Selbstzünder ging dagegen um rund 6500 zurück, die der Benziner um rund 6800.

Bei den Dieseln erfüllen 70,7 Prozent die Schadstoffnorm Euro 6, 19,3 Prozent Euro 5 und 9,5 Prozent (6445 Fahrzeuge) sind im Kfz-Brief in Euro 4 oder schlechter eingestuft. Zugenommen hat auch die Zahl der Oldtimer, also jener Autos, die 30 Jahre und älter sind und auf Antrag in gutem Zustand ein H-Kennzeichen erhalten können. Das kann einen Steuervorteil bringen.

Zu den Oldtimern zählt auch der Mercedes 190 E des verstorbenen OB Manfred Rommel, den das Stadtmuseum im Mai 2019 ersteigert hatte. Rommels Daimler, dem ihn der frühere Daimler-Produktionschef Werner Niefer angetragen hatte, war 1982 gebaut und zwei Wochen vor der Präsentation der neuen Baureihe zugelassen worden. Der Wagen hat im November 40 Jahre auf den Achsen. Ende des Jahres 2002 rollten insgesamt 5629 Oldtimer auf Stuttgarts Straßen, Ende 2021 waren es 6160.