Halloween-Haus ist neue Attraktion in Stuttgart Wie auf dem Killesberg gegruselt wird

Ein offener Sarg, der von innen leuchtet, riesige Spinnennetze, Totenköpfe im Vorgarten – beim Gruseln geht eine Familie auf dem Killesberg in die Vollen, wie man’s in Stuttgart selten erlebt. Das Halloween-Haus am Kräherwald ist zur Attraktion der Nacht geworden.