Dschungelcamp: Dieses giftige Tier entdeckte Sonja Zietlow in ihrer Garderobe

Normalerweise sind es die Kandidaten des Dschungelcamps, die immer wieder in engen Kontakt mit zum Teil giftigen Tieren kommen. Doch nun hat es auch Reporterin Sonja Zietlow erwischt. Sie hatte einen ganz besonderen persönlichen Besuch in ihrer Kabine.

Das Dschungelcamp war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben sich wieder allen fiesen Dschungelprüfungen gestellt und diese zum Teil erfolgreich bestanden. In der Nacht von Sonntag auf Montag war dann für alle Kandidatinnen und Kandidaten die Zeit im Dschungel endgültig vorbei. Als Siegerin der diesjährigen Staffel ging die Sängerin Lucy Diakovska hervor.

Sonja Zietlows Dschungelprüfung

Dass die Kandidaten im Dschungelcamp viel Kontakt mit großen Tieren haben, bei denen dem einen oder anderen mulmig wird, ist nach all den Jahren keine Überraschung mehr. Jetzt hat Moderatorin Sonja Zietlow mit einem Instagram-Post gezeigt, dass auch ihr der Kontakt mit den Tieren im australischen Dschungel nicht erspart bleibt.

Lesen Sie auch

Auf ihren Instagram-Videos ist eine riesige Spinne zu sehen, die über die Wand ihres Green Rooms krabbelt.

Die Spinne wurde danach wieder friedlich zurück in den Dschungel gebracht.

Um was für eine Spinne handelt es sich?

Das Tier in der Garderobe von Sonja Zietlow ist eine Riesenkrabbenspinne. Die Riesenkrabbenspinne ist eine in Australien weit verbreitete Art, die zwar giftig, aber für den Menschen ungefährlich ist. Trotzdem sind viele Menschen schockiert und verängstigt, wenn sie dieser Spinne begegnen, denn sie kann knapp 50 Millimeter groß werden und eine Beinspannweite von bis zu 300 Millimetern erreichen.

Die Reaktionen in den Kommentaren bestätigen dies. Viele würden den Raum nie wieder betreten, würden sofort schreiend hinauslaufen oder hätten von nun an jede Nacht Albträume.

Hausspinnen in Australien

In Australien ist es nicht ungewöhnlich, im täglichen Leben auf verschiedene Tiere, insbesondere Spinnen, zu treffen. Viele der Spinnenarten verstecken sich sehr gerne in Häusern. Was für die meisten Deutschen wie ein Horrorszenario klingt, ist für manche Australier kein Problem mehr. Wer sich auskennt und weiß, welche der Tiere giftig sind und welche nicht, lässt sie oft in Ruhe. Da sie sich hauptsächlich von Moskitos und anderen Insekten ernähren, sind Spinnen für viele auch nützlich. Bei den giftigen Spinnen muss man natürlich besonders vorsichtig sein, wenn es darum geht ihnen zu begegnen oder sie zu entfernen.