17 Staffeln Dschungelcamp: Das sind die Gewinner

1 Sängerin Lucy Diakovska (Mitte) von der Pop-Band No Angels nach ihrem Sieg beim RTL-Dschungelcamp Foto: dpa/S.Thoyah

Sängerin Lucy Diakovska hat die 17. Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ gewonnen. Wer saß vor ihr auf dem Dschungelcamp-Thron? Und: welche Promis waren in den vergangenen 16 Staffeln der RTL-Show dabei?











Seit der Nacht zum Montag gibt es eine neue Dschungelkönigin: Denn Sängerin Lucy Diakovska hat das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Die 47-Jährige, die mit der Pop-Band No Angels („Daylight In Your Eyes“) früher große Erfolge feierte, wurde gekrönt – so wie es in der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Tradition hat, wenn die Siegerin oder der Sieger feststeht.