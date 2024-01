Nikotinentzug und Nervensägen: An Tag 7 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL eskaliert die Rivalität zwischen Kim und Leyla.

Eine Woche sind die Stars und Sternchen nun schon im Dschungel: Zeit für Eskalationen und Geständnisse. Tag 7 von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ im Kurzcheck.

Wichtigster Gesprächsstoff:

Achtzig Regelverstöße haben die Dschungelbewohnerinnen und -bewohner schon begangen. Die Strafe: Zigaretten sind gestrichen. Die einen träumen von der morgendlichen Zigarette. Die anderen von der Zigarette nach dem Essen. Nur gut, dass es davon eh nicht allzu viel gibt. Mike kaut nervös auf irgendetwas herum und findet, er habe damit einen adäquaten Ersatz gefunden („Dat macht was mit einem“). Nichtraucher Heinz kann darüber nur den Kopf schütteln. „Habt ihr gewusst, dass hier Junkies rumsitzen?“, fragt er. Und David? Der Ex-Profifußballer möchte mit allen über die Regelverstöße reden, das Team zusammenhalten, einschwören. Damit steht er aber ziemlich allein. „Der Zusammenhalt bröckelt“, sagt er. Sportlicher Teamgeist ist hier nicht gefragt.

Größter Aufreger:

Jetzt knallt es endlich richtig. Im Weiher wird geplanscht und weil sich Leyla vor möglichen Tierchen im Wasser ekelt, springt sie kurzerhand auf Mike. Dort hängt sie wie ein Klammeräffchen, als Kim sich dem Badespaß nähert. „Wow“, sagt sie, als sie die beiden entdeckt und dreht wieder um. „Muss die vor meinen Augen auf seinen Schwanz springen?“, fragt sie Anya, der anzusehen ist, dass sie gerade lieber woanders wäre. „Kann die mal aufhören immer den gleichen Scheiß zu reden“, sagt sie später in die Kamera. Das wäre: Mike hat einen kleinen Penis, wohnt bei seiner Mama und ist fies. Während sich Mike trocken rubbelt, keifen sich die beiden konkurrierenden Dschungelbewohnerinnen an, beschimpfen sich und beenden ihr gerade gesponnenes zartes Freundschaftsband („Gestern wollten wir noch zusammen Wellnessurlaub machen“, sagt Kim fassungslos).

Kim (links) fühlt sich von Leyla betrogen. Foto: RTL /Tag 7

Respektlos sei Leyla, sagt Kim. Und Kim eine grauenvolle Kreatur, sagt Leyla. Ein Kampf, der wohl weitergehen wird. David versucht zwischendurch auf seine unnachahmliche erschöpft-verzweifelte Art den Streit zu schlichten: „Wisst ihr was?“, sagt er. „Ach egal.“

Emotionalster Moment:

Anya setzt sich zu Sarah und fragt nach deren Verhältnis zu ihren Kindern. Nicht nur der Gedanke an ihre beiden Söhne rührt sie zu Tränen („Sie sind der Grund weshalb ich morgens aufstehe“) sondern auch der Gedanke an ihren verstorbenen Ex-Mann Otto Kern („Er war die Liebe meines Lebens, mein Mentor und ein ganz toller Mann“). Es könnte ein rührender, emotionaler Moment bleiben, wenn nicht Anya mit einer etwas seltsamen Geschichte über ihre eigene Mutter antworten würde. Seit der Pubertät habe sie das Gefühl von ihr nicht geliebt zu werden, erzählt sie. „Meine Mama lächelt nie und sie hat einen krummen Rücken“, sagt sie weiter. Sie habe sich deshalb geschämt mit ihr gesehen zu werden. Durch ein Anwaltsschreiben habe ihre Mutter verfügt, dass Anya im Dschungelcamp nicht über sie reden dürfe. „Weird“, sagt Sarah später in die Kamera und vermutet, dass Anya sie nur benutzt habe, um genau das eben doch zu tun.

Schlimmster Ekel-Moment:

Definitiv die Dschungelprüfung. „Wenn das Arschloch nicht behaart ist, ess ich’s“, sagt Tim und beißt beherzt in einen Ziegenanus. Währenddessen und danach zählt vor allem eines: Der Leckerbissen muss drin bleiben. Wenn gekotzt wird, sind alle Sterne weg. Auch Kim schlägt sich wacker, als sie einen Sandwurm wie eine extra lange Spaghetti schlürft. Felix wird Schweinehirn kredenzt.

Liebling des Tages:

Und immer wieder Heinz. Der sanftmütige Dschungeloldie wird von Fabio rührend an der Hand zum Weiher geführt, damit er am Badespaß teilnehmen kann. Und während um ihn herum die Fetzen fliegen, schwärmt er von der Idylle des Dschungels: „Wir haben hier nix zu meckern. Das ganze Camp ist wirklich toll, ich fühle mich wohl und ich denke, den anderen geht es auch so.“ Selbst seine Beichte als junger Mann in Berlin Benzin aus Autos geklaut zu haben („Dann haste dein Benzin, Ende Banane“), kann seiner Reputation nichts anhaben.

Heinz wird zum Liebling. Foto: RTL/Tag 7

Nervensäge des Tages:

Felix Überheblichkeit bricht sich auf dem Weg zur Dschungelprüfung Bahn. „Wenn ich die beiden Pappnasen an meiner Seite habe, wird das eine schwere Nummer“. Abbrechen ist nicht, sagt er. Einen einzigen Punkt kann das Trio am Ende nicht mit ins Camp holen. Auf wessen Konto der Verlust geht? Genau.

Bester Spruch:

„Ihr denkt zu viel“, sagt Anya zu Kim als die sich über ihren ewigen Zwist mit Leyla ausheult.

Wer muss in die Prüfung:

Kim

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp:

Anya Elsner (20), Model

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Sarah Kern (55), Designerin

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler

Dschungelcamp heute live im TV und Stream: Freitag, 26. Januar 2024 um 22.15 Uhr bei RTL („Die Stunde danach“ ab 0.00 Uhr bei RTL)