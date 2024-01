An diesem Tag wird zum ersten Mal ein Star aus dem Dschungel gewählt. Die Aufregung darüber, wen es wohl als erstes treffen wird, ist groß. Gleichzeitig macht sich so langsam Langeweile breit. Es werden Tik-Tok-Tänze einstudiert, am Lagerfeuer Schwerter geschnitzt oder gepennt. Hier ist Tag 9 im Kurzcheck.

Wichtigster Gesprächsstoff:

Mal wieder wurde Kim von den Zuschauerinnen und Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt. Die Menschen möchten sie wohl leiden sehen. Auf dem Weg zur Prüfung kommen ihr deshalb die Tränen. Statt großem Drama oder dem hysterischen Abbrechen der Prüfung wie in den ersten Folgen, zieht sie eisern durch. Sie watet durch Gedärm, vorbei an überraschend zahmen Ratten und vorbei an ihrer größten Angst: Schlangen. Am Ende holt sie sieben Sterne fürs Team. Für sie sei das der Beginn eines neuen Kapitels. „Ein Neustart“, sagt sie. Und dann auch noch das: „Ich möchte die anderen besser kennenlernen. Mehr reflektieren und mich mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen.“ Was ist da passiert? Eine geläuterte Kandidatin oder Kalkül? Die Meinungen gehen auseinander. David, unbedarft wie immer, glaubt, dass es bei Kim „Klick“ gemacht habe.

Leyla sieht das – Überraschung – anders. Alles Taktik, findet sie. „Ich muss kotzen, obwohl ich nichts im Magen hab.“

Größter Aufreger:

RTL kriegt offenbar Panik. Irgendwas muss passieren. Also werden Leyla und Mike auf nächtliche Schatzsuche geschickt. Händchenhaltend schlendern sie durch den Dschungel. Am Ziel angekommen müssen die beiden um Pakete kämpfen, gefüllt mit Inhalt, der im Camp sicher für Freude sorgen würde: ein Pizzastück, Sprudelwasser, Popcorn, Kräuter der Provence, Kondome, solche Sachen eben. Dazwischen gibt es ganz viel Zeit, um mal „in Ruhe zu reden“. Um das Ganze in Fahrt zu bringen, sponsort RTL sogar Drinks. Schnell geht es natürlich um die Kim-Sache. „Du bist viel mehr mein Typ“, sagt Mike. Dann wird verhandelt, wer wie viele Kinder will. Dschungel oder Datingshow – unklare Situation. Einen kleinen, echten Moment gibt es als Leyla von ihrem verstorbenen Vater erzählt.

Und dann passiert natürlich, was passieren muss: Kim bemerkt das Fehlen der beiden und wird unruhig. Sie streunt durchs Camp und behelligt die anderen, die lieber schlafen möchten. „Das Thema nervt mich voll“, sagt Anya. Am Ende beschließt Kim, dass Leyla nicht Mikes Typ sei. „Da wird eh nichts laufen.“ Mit letzterem soll sie recht behalten. Die beiden mampfen den Inhalt des einzigen Pakets, das sie gewinnen konnten: ein wirklich lächerlich winziges Pizzastück. Und dann geht es wieder zurück zu den anderen.

Emotionalster Moment:

Bei Heinz kommt das Heimweh. „Ich vermisse meine Familie, meine Kinder“, sagt er. Er drückt das Kissen, auf das Bilder seiner Familie gedruckt sind, an die Brust. Ihm kommen die Tränen. Felix kümmert sich um den Schauspieler. Er nimmt ihn in den Arm und redet ihm gut zu: „Heute haben wir die Hälfte geschafft!“. Im Dschungeltelefon wird er noch einmal emotional. „Ich habe so eine liebe Familie. Ich hab so ein Glück“, sagt er. Heinz, der rührende Dschungel-Kandidat und einmal mehr heißer Anwärter auf den Thron.

Felix tröstet Heinz, der seine Familie vermisst. /Tag 9

Schlimmster Ekel-Moment:

Der Zustand der Toilette ist immer wieder Thema. Den Zuschauenden bleibt der Anblick zum Glück erspart.

Liebling des Tages:

Lucy erzählt Sarah von ihrem Outing. Dass sie auf Frauen steht, war in der Öffentlichkeit nie ein Geheimnis. Auch in ihrem Umfeld sei ihre Sexualität immer selbstverständlich gewesen. Ihrer Mutter habe sie davon allerdings erst erzählt als sie in Deutschland war – in einem seitenlangen Fax. Wenn du denkst, dass ich jetzt immer noch deine Tochter sein kann, dann ruf mich an, schrieb sie darin am Ende. „Der Anruf kam erst nach drei Tagen!“, ruft sie und lacht. Sie habe nicht gewusst, wie ihre Mutter dazu stehe. „In den Neunzigerjahren in Bulgarien war das ein super Tabuthema“, sagt sie. Sie hoffe, für Frauen in schweren Zeiten ein Leitbild sein zu können. „Ich habe gezeigt, dass man vieles im Leben schaffen kann als lesbische Frau.“

Nervensäge des Tages:

Diesmal aus der Sicht von Kim und Tim: David. Als die beiden Nachtwache schieben, lästern sie über den Ex-Fußballnationalspieler. Der beschwere sich wiederholt, wenn die beiden mit ihrem lauten Geflüster seine Nachtruhe störten. „Alles, was mit Emotionen zu tun hat, generell alles, was irgendwie Charakter zeigt, will er unterbinden. So viel Harmonie wie David will, da lägen wir alle im Koma“, sagt Kim.

Bester Spruch:

Mikes Ausrede, nicht beim Tanz mitzumachen: „Wenn ich dance, dann brech ich mir meistens was.“ Diesen engagierten Ausdruckstanz würden wir gerne sehen.

Wer muss das Dschungelcamp verlassen?

Sarah Kern

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp:

Anya Elsner (20), Model

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler