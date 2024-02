An Tag 14 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL geht die Dreiecksgeschichte zwischen Mike, Leyla und Kim in die wohl hundertste Runde. Außerdem werden Twenty4Tims wahre Beweggründe für die Teilnahme im Dschungelcamp aufgedeckt.

Wichtigster Gesprächsstoff:

Lagerfeuergespräche bringen manchmal Interessantes zutage. Nicht so in dieser Staffel Dschungelcamp. Denn wieder geht es nur um das Gefühlskarussell der Reality-Sternchen. Wer sich nicht so gut bei Formaten wie „Ex on the Beach“ oder „Are you the one?“ auskennt, dürfte nun Probleme bekommen. Kim erzählt ungefragt Fabio von einem weiteren Kandidaten einer Datingshow mit dem schönen Namen Teezy, der wohl etwas mit Leyla gehabt haben soll. Oder mit Kim? So ganz kann man der Geschichte nicht folgen und Fabio, der sich sichtlich unwohl fühlt bei dem Gespräch, will es auch eigentlich gar nicht. Doch anschließend erzählt er Leyla davon unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Diese regt sich über Kims Gerede so auf, dass sie es doch Mike erzählen muss. Der wiederum wird von Kim wieder mit ihrer ewigen Leier gequält.

Ach ja – Mike und Leyla vertiefen außerdem ihre Beziehung und flechten sich gegenseitig Freundschaftsarmbänder aus Gras.

Kim kann es nicht lassen und setzt Mike weiter zu. Foto: RTL/Tag 14

Größter Aufreger:

Nutzt Influencer Twenty4Tim den Dschungel etwa, um seine Popularität zu steigern? Zu dieser schockierenden Erkenntnis gelangen die anderen Campbewohner. Wie sie darauf kommen? Vielleicht weil Tim im Minutentakt verkündet, dass seine neue Single nun auf den Markt kommt, sein eigenes Parfum in verschiedenen Drogerien erhältlich ist und er überhaupt schon so einiges geleistet hat.

Tim redet nonstop von seinem neuen Song. Foto: RTL/Tag 14

Emotionalster Moment:

Lucy weint bitterlich bei Felix’ Auszug. Auch die anderen bedauern ein bisschen, dass „der Sheriff“ das Camp verlässt. Eine Lebensweisheit hinterlässt er seinen Mitcampern noch: „Hähnchen und Fisch immer erst auf der Haut anbraten!“

Emotionalster Moment 2:

Felix bekommt zurück in der realen Welt ein Bier und einen Teller Spaghetti serviert. Genussvoller hat wohl noch nie jemand gegessen und getrunken.

Schlimmster Ekel-Moment:

Lucy sucht unterirdisch nach den Sternen – mit ihr sind dort Mehlwürmer, Kakerlaken, Spinnen, grüne Ameisen – naja, das übliche.

Nervensäge des Tages:

Tim gibt die beleidigte Leberwurst, weil er nicht in die Prüfung gewählt wurde. Auf den letzten Metern dürstet ihn nach Sendezeit. Er vermutet, dass die anderen ihn nicht gewählt haben, weil er die stärkste Konkurrenz ist. Wenn er sich da mal nicht täuscht.

Liebling des Tages:

No-Angel-Lucy macht sich um Sendezeit oder dergleichen wahrscheinlich überhaupt keine Gedanken. Sie lebt einfach den Moment. Bei der Prüfung gibt sie alles und weint anschließend vor Erleichterung. Da sind sogar Sonja Zietlow und Jan Köppen gerührt.

Bester Spruch:

„Die Kotze hängt schon auf halb acht“, sagt Leyla, als sie erfährt, was für Gerüchte Kim über sie verbreitet.

Wer muss das Dschungelcamp verlassen?

Kim.

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp:

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star