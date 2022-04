1 Das Duell Stuttgart gegen Bielefeld kannte zuletzt nur einen Sieger – die Arminia. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Das Duell Stuttgart gegen Bielefeld gehört ganz sicher nicht zu den Klassikern im deutschen Fußball. Aber es hat eine gewisse Historie. 42 Spiele (alle Wettbewerbe) absolvierten die beiden Clubs bisher gegeneinander, an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) steigt das 43. Duell. Drei Tabellenplätze und ein Punkt trennen die beiden Mannschaften aktuell – mit einem Sieg gelänge den Schwaben ein absoluter Big Point im Kampf um den Klassenverbleib.

Im Vorfeld der Partie haben wir einen Blick in die Datenbanken geworfen und zeigen auf, wo der VfB Nachteile hat – und in welchen Punkten er klar vorne liegt.

Vorteil Bielefeld – hierauf muss der VfB aufpassen

Laufstärke: Keine andere Mannschaft in der Bundesliga läuft so viel wie die Mannen von Trainer Frank Kramer. Im Schnitt legen die Spieler von Arminia 119 Kilometer pro Spiel zurück. Der VfB rangiert mit 112 Kilometern im Ligavergleich auf dem 14. Platz.

Joker-Tore: Bisher fünf Treffer erzielten die Einwechselspieler der Arminen. Das ist zwar nur Platz 13 im Ligavergleich, aber besser als die Stuttgarter Bilanz mit nur drei Joker-Toren.

Zweikämpfe: Keine Mannschaft in der Liga bestreitet mehr direkte Duelle als Bielefeld, durchschnittlich 223 pro Spiel. Diese Statistik trifft aber auf Stuttgarter Zweikampfstärke. Der VfB gewinnt 52,4 Prozent seiner direkten Duelle, nur Bayern München ist hier besser.

Konter-Tore: Fünf Tore nach Kontern bedeuten für die Arminia Platz sechs im Ligavergleich. Diese Qualität trifft auf eine Stuttgarter Schwäche. Keine andere Mannschaft der Liga kassierte bisher mehr Konter-Gegentore (10) und Tore nach Ballverlusten im eigenen Spielaufbau (14) als der VfB.

Okugawa-Faktor: Bielefelds letztes Bundesliga-Tor erzielte am 19. Februar 2022 Masaya Okugawa beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin. Der Japaner war auch der goldene Torschütze beim 1:0-Hinrundenerfolg in Stuttgart – am 11. Spieltag war es der erste Saisonsieg Bielefelds. Nach seinen letzten 7 Toren gab es für die Arminia vier Siege und drei Remis. Das zeigt, wie wichtig seine Treffer für die Ostwestfalen sind.

Hier punktet der VfB im Vergleich zu Arminia Bielefeld

Flanken aus dem Spiel: Keine Mannschaft der Liga lässt mehr Flanken zu als Arminia Bielefeld. Diese Schwäche trifft auf einen der Besten der Liga in diesem Bereich: Borna Sosa. Der Kroate hat bereits sieben Torvorlagen auf dem Konto, schlug 88 Flanken aus dem Spiel und war für 45 Torschussvorlagen verantwortlich.

Unvorsichtige Arminen: Nur zwei Bundesliga-Mannschaften verursachten bisher mehr Strafstöße als Bielefeld (6). Setzt der VfB hier an mit einer wuseligen, schwer zu verteidigenden und viel rochierenden Offensive, könnte sich das auswirken.

Heimschwäche: Keine Mannschaft ist zuhause schwächer als Arminia Bielefeld. Lediglich 13 Punkte holte der Club bisher in der eigenen Arena. Der VfB ist auswärts allerdings auch nicht unbedingt stark, holte in dieser Spielzeit nur acht Punkte in der Fremde.

Die Moral: Stuttgart hat sich zuletzt erfolgreich zurückgemeldet, nach neun sieglosen Bundesliga-Partien in Folge holten die Schwaben aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte. Der VfB kann nun seine Rekordserie dieser Bundesliga-Spielzeit einstellen und vier Partien in Folge ungeschlagen bleiben, zwei Siege in Folge wären sogar ein Novum 2021/22. Stuttgart punktete in den letzten drei Spielen immer nach einem Rückstand (gegen Mönchengladbach 3:2 nach 0:2, bei Union 1:1 nach 0:1 und gegen Augsburg 3:2 nach 0:1 und 1:2) – an den ersten 24 Spieltagen gelang das dem VfB nur zwei Mal.

Marmoush-Magic: Omar Marmoush war zuletzt gegen Augsburg mit seinem direkt verwandelten Freistoß und der Torvorlage zum 3:2 für Tiago Tomas der Stuttgarter Matchwinner. Erstmals in einem Bundesliga-Spiel sammelte er zwei Scorer-Punkte, es waren zugleich seine ersten Scorer-Punkte im Jahr 2022. Insgesamt kommt Marmoush in dieser Saison nun auf sieben direkte Torbeteiligungen (3 Treffer und 4 Torvorlagen) und dabei punktete der VfB immer (3 Siege und 3 Unentschieden).

