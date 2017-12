Drohnenvideo aus Kornwestheim Weihnachtsbaum in luftiger Höhe

Von pho 07. Dezember 2017 - 11:00 Uhr

Der Aufbau des Weihnachtsbaums auf dem Rathausturm in Kornwestheim wurde in diesem Jahr schön in Szene gesetzt: der Kornwestheimer Fotograf Benjamin Sauer hat seine Videodrohne losgeschickt.





Kornwestheim - Jedes Jahr wird Ende November ein Weihnachtsbaum auf den Rathausturm in Kornwestheim gehievt – eigentlicht nichts Besonderes mehr, könnte man denken. In diesem Jahr ist die Aktion jedoch besonders schön in Szene gesetzt worden: der Landschaftsgärtner und frei schaffende Fotograf Benjamin Sauer hat die Installation des tonnenschweren Baums auf 48 Metern Höhe mit einer Videodrohne gefilmt. Herausgekommen sind spektakuläre Luftaufnahmen einer ohnehin schon sehenswerten Aktion. Man kann den Arbeitern dabei zusehen, wie sie den Weihnachtsbaum mit einem Schwerlastkran auf den Rathausturm manövrieren: Von unten, von der Seite, von oben – keine Perspektive kommt zu kurz.

„Als der Baum am Kran hing, war er innerhalb von fünf Minuten oben“, erzählt Sauer von der Aktion. Deswegen musste beim Filmen jeder Handgriff sitzen. Sauer filmte von der Straße aus, seine Drohne in der Luft. Währenddessen konnte er auch mal die Fernsteuerung aus der Hand legen. „Die Drohne lässt sich per GPS in der Luft parken“, erklärt der 31-Jährige.

In Kornwestheim ist Sauer mittlerweile bekannt

Seit drei Jahren experimentiert Sauer mit den Fluggeräten, in der Stadt ist er mittlerweile bekannt dafür – auch, weil er einen Fotokalender herausgebracht hat, der ungewöhnliche Luftaufnahmen von Kornwestheim zeigt. „Viele sprechen mich an: ‚Sie sind doch der mit dem Kalender’“, sagt Sauer. „Das ist natürlich ein Türöffner.“ Auf seiner Homepage präsentiert der passionierte Bergsteiger auch Bilder von seinen Kletterausflügen.

Auch als er wegen seines Weihnachtsbaum-Drehs bei der Stadt und bei dem Kran-Unternehmen angefragt hatte, stieß Sauer dabei auf offene Ohren. Bei der Bietigheimer Firma Wiesbauer, die den Kran für die Aktion geliefert hatte, war man von dem Video so begeistert, dass man es kurzerhand als eigenen kleinen Werbefilm umbasteln ließ.

Der „Kornwestheim von Oben“-Kalender ist übrigens noch zu haben. Sauer verkauft ihn über seine Homepage. Und an diesem Samstag will er ihn auch auf dem Weihnachtsmarkt in Kornwestheim verkaufen.