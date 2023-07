1 Eine Blechlawine walzt über die Schlossstraße in Ludwigsburg. Die Strecke bereitet der Verwaltung derzeit die größten Sorgen, Ende des Monats werden dort Luftfiltersäulen aufgestellt. Foto: Simon Granville

Ludwigsburg sieht sich auf dem Weg zu sauberer Luft auf einem guten Weg. Oberbürgermeister Matthias Knecht ist vor der Entscheidung der Richter in Leipzig in der kommenden Woche vorsichtig optimistisch, aber keineswegs siegessicher.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Wenn am Mittwoch um 10.30 Uhr das Aktenzeichen 7 C 2.20 im großen Sitzungssaal des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig aufgerufen wird, dann dürfte sich bei den Verantwortlichen in Ludwigsburg doch auch eine gewisse Anspannung breit machen. Die Richter am obersten Verwaltungsgericht der Republik entscheiden dann nämlich darüber, ob in Ludwigsburg weiterhin Fahrverbote für Dieselautos drohen. Für Ludwigsburgs OB Matthias Knecht wären Fahrverbote der „worst case“, wie er sagt.