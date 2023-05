Drama in Stuttgart

1 Auf dem Wasenparkplatz P9 nahe des Stadions wurden die Toten entdeckt. Foto: Crimemap Stuttgart

Zwei junge Männer werden leblos in einem geparkten Auto gefunden – offenbar sind sie schon vor Tagen gestorben. Was ist passiert?









Stuttgart - Eine Autoreise hat für zwei junge belgische Touristen auf einem Wasenparkplatz in Bad Cannstatt ein tragisches Ende gefunden: Die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer starben beim Übernachten in ihrem Fahrzeug. Wie eine Obduktion am Dienstagnachmittag letztlich bestätigte, sind die beiden durch giftige Benzindämpfe ums Leben gekommen. Das tragische Unglück war tagelang nicht bemerkt worden.