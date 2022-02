1 Kupferdiebe haben im Kreis Ludwigsburg zugeschlagen. Foto: dpa/Daniel Naupold

Im Kreis Ludwigsburg brechen Diebe in eine Firma ein. Sie erbeuten Buntmetall im Wert von mehreren Zehntausend Euro.















Link kopiert

Ditzingen - Kupferdiebe haben in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) einen Coup gelandet und etwa sechs Tonnen des Buntmetalls in verschiedenen Größen und Verarbeitungszuständen erbeutet. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Wie die Polizei berichtet, waren die Täter zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, in das Gelände einer Firma in der Siemensstraße eingebrochen. Dort knackten sie einen verschlossenen Container, in dem der Metallabfall gelagert wurde. „Zum Abtransport des Diebesgutes müsste ein Fahrzeug mit geeigneter Ladefläche verwendet worden sein“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Näheres wurde nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Ditzingen, Telefonnummer 07156/43520, melden.