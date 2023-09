1 Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Bei einem Zusammenstoß auf der Landesstraße bei Ditzingen ist ein 17-Jähriger verletzt worden. Es kam zu Beeinträchtigungen im Autoverkehr.











Hat der Autofahrer den Motorradfahrer übersehen? Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Dienstagmorgen, bei dem ein 17-Jähriger verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war ein 34-jähriger Mitsubishi-Fahrer kurz vor 6 Uhr zwischen Heimerdingen und Hirschlanden unterwegs, er wollte von der Ritterstraße aus Richtung Schöckingen kommend auf die Landesstraße in Richtung Hirschlanden abbiegen. Dabei übersah er laut der Polizei wohl den 17 Jahre alten Yamaha-Fahrer, der aus Richtung Hirschlanden nahte. Der Jugendliche bremste wohl stark ab, was letztlich zum Sturz führte. Er rutschte mit seinem Motorrad über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Mitsubishi. Der 17-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.