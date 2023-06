1 In der Visualisierung der Stuttgarter Architekten sind Sport- und Familienbad eines möglichen neuen Badezentrums durch die Scheibe voneinander getrennt. Foto: Architekturbüro Auer/r

Quo vadis Badezentrum? Soll es trotz der Kritik des Steuerzahlerbundes der große Wurf werden mit saniertem und ausgebautem Sport- und Familienbad sowie einer Saunalandschaft für mindestens einen hohen Millionenbetrag? Oder doch lieber eine reduzierte Version? An dem Projekt, das seit einem Ratsbeschluss von 2019 immer wieder auf der Agenda steht, scheiden sich die Geister. Am Dienstagabend war es in der Gemeinderatssitzung wieder so weit – mit offenem Ausgang.