1 Claudia Pechstein am Rednerpult der CDU Foto: dpa/Michael Kappeler

Die Olympionikin und Bundespolizei-Beamtin Pechstein sorgt mit einem Auftritt bei einer CDU-Veranstaltung in Uniform für Empörung. Kritiker sehen die Neutralitätspflicht verletzt. CDU-Chef Merz verteidigt Pechstein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach einer Rede der Olympionikin Claudia Pechstein in Polizeiuniform auf einer Veranstaltung der CDU hat der Parteivorsitzende Friedrich Merz Kritik an der Eisschnellläuferin zurückgewiesen. „Der Auftritt war brillant“, sagte Merz in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ am Sonntag. Pechstein habe aus ihrer Erfahrung gesagt, wie wichtig Vereine und Breitensport seien. Diese Aussage interessiere ihn wirklich und nicht das Äußere, sagte Merz weiter. Der Inhalt „war wirklich interessant und der hat uns auch ein Stück motiviert, in diese Richtung weiterzuarbeiten“, so Merz.