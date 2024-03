1 Richard Briem und Hermann Manz (rechts) haben einen Vertrag aus den 60er-Jahren ausfindig gemacht, der die Pläne des Landes für den Flughafentunnel durchkreuzen könnte. Foto: Ines Rud/el

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erwägt, den Flughafentunnel in eine Richtung für Autos zu sperren. Nun ist allerdings eine Vereinbarung von 1960 aufgetaucht – die mancher so deutet, dass die Pläne gar nicht umgesetzt werden dürfen.











In der Diskussion um den Flughafentunnel, den Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) teilweise zugunsten des Radverkehrs sperren lassen will, deutet sich eine überraschende Wendung an. Die beiden Filderstädter Urgesteine Hermann Manz und Richard Briem, letzterer für die Freien Wähler im Filderstädter Gemeinderat wie auch im Esslinger Kreistag, ist ein Fund in den Archiven gelungen, der aus ihrer Sicht das Zeug dazu hat, die Pläne des Verkehrsministeriums zu durchkreuzen.