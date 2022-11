1 Das Schild hängt schon, die Türen sollen sich am 1. Dezember öffnen. Foto: Gottfried Stoppel

Die niederländische Discounterkette will im Endersbacher Gewerbegebiet Kalkofen eine Filiale eröffnen. In der Region ist sie bisher noch eher spärlich vertreten – aber auch dort offenbar weiter auf Expansionskurs.















Das große Schild an dem Gebäude neben dem Rofu-Kinderland und der Textil-Kette Kik im Endersbacher Gewerbegebiet Kalkofen kündet bereits seit einiger Zeit von dem neuen Mieter. Doch die Eröffnung des Discounters Action hat sich immer wieder verzögert. „Technische Herausforderungen mit einem Güteraufzug“ seien der aktuelle Grund für die Verschiebung der schon früher geplanten Eröffnung, sagt die für Deutschland und Österreich zuständige Kommunikationsmanagerin des niederländischen Unternehmens. Doch am 1. Dezember soll es nun klappen.

6000 Produkte in 14 Kategorien

Auf einer Verkaufsfläche von 735 Quadratmetern werde der Kunde dann aus mehr als 6000 Produkten aus insgesamt 14 Kategorien auswählen können – von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug und Multimedia über Haushaltswaren, Garten- und Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien, verspricht die in Düsseldorf ansässige Marketingfrau. Man biete ein „überraschendes, abwechslungsreiches Sortiment“ und überzeuge mit „äußerst niedrigen Preisen“.

Jene Überraschung gehört zum Geschäftsmodell des 1993 gegründeten Unternehmens mit Stammsitz in Zwaagdijk-Oost. Zwei Drittel des Angebots ändere sich ständig, so die Action-Sprecherin, jede Woche landeten mehr als 150 neue Artikel in den Regalen – darunter neben Eigen- auch sogenannte Premiummarken. Das hat ganz praktische Gründe: Die Preise sind vergleichsweise günstig, weil das Unternehmen Restposten und Überproduktionsbestände in großer Menge aufkauft, die dann wiederum rasch ihrerseits ausverkauft sind. Zurzeit im Angebot sind etwa ein Beistell-Tisch-Set in Marmoroptik, eine LED-Lichtgirlande oder luftig-lockere Marshmallows mit Schokoladenüberzug. Doch diese Offerten gelten lediglich bis zum Ende der Woche – und damit nicht mehr in der neuen Filiale am Standort in Weinstadt-Endersbach.

15 bis 20 Mitarbeiter sollen dort künftig Beschäftigung in Voll- und Teilzeit finden. Bewerbungen an die Internetadresse www.arbeitenbeiaction.de seien durchaus noch erwünscht. Und das gilt auch für andere Standorte, denn der laut eigenen Angaben in Europa zurzeit am schnellsten wachsende Non-Food-Discounter ist auch in Deutschland auf Expansionskurs. Dort hat das Unternehmen, welches das Verbrauchervotum „Händler des Jahres 2021“ für sich reklamiert, allein für das laufende Jahr 50 Neueröffnungen angekündigt.

34 Filialen gibt es laut der Unternehmenssprecherin derzeit in Baden-Württemberg. In der Region Stuttgart zeigt die Action-Karte aktuell sechs Märkte, einer davon ist die noch nicht eröffnete Filiale in Weinstadt. Erst unlängst wurde Eröffnung im Ludwigsburger Marstall-Center und im Stern-Center in Sindelfingen gefeiert. Sieht man hier noch Potenzial für mehr? Man sei weiterhin auf der Suche nach attraktiven Standorten, bekräftigt die Unternehmenssprecherin – bittet aber gleichzeitig um Verständnis, dass sie zu konkreten Plänen „derzeit noch nichts sagen“ könne.