Wer in den 80ern seine heiße Zeit hatte, findet noch immer Platz zum Tanzen: Der Klassiker La Boum, die wohl langlebigste Partyreihe in Stuttgart, hat den 25. Geburtstag in der Boa gefeiert und Generationen musikalisch vereint.









Enges Tanzen, der erste Zungenkuss, ein Walkman, der was völlig Neues damals war, dazu noch der Schmusesong „Dreams are my Reality“ – mit diesen Erinnerungen wird der Teenie-Film „La Boum“ der 80er assoziiert. Als Träume Realität waren, hat Steffen Eifert, Jahrgang 1962, eine spannende Zeit erlebt. So überrascht es nicht, dass der Chef von Mr. Mac’s Partyteam seine Tanzreihe, die mit Musik der 80er begonnen hat, aber längst auch neue Stücke einbaut, „La Boum“ getauft hat.