1 Die Dinner-Show Palazzo hat sich in Stuttgart fest etabliert. Foto: Palazzo

Die Sehnsucht, das Leben in ungewissen Zeiten zu genießen, ist groß. Zum Abschied aus Stuttgart freuen sich die Palazzo-Macher: An 80 Spieltagen hätten über 25 000 Gäste die Show „Family Affairs“ besucht. „Qualität zahlt sich aus“, sagt Chefin Michaela Töpfer,











Link kopiert



Sobald man das Zelt mit den vielen Spiegeln betritt und in das Abendrot des Chapiteau mit Funkelsternen am Stoffdach und Kerzenglanz auf feierlich gedeckten Tischen eintaucht, schaltet man in den Wohlfühlgang runter. Seit 20 Jahren zählt Stuttgart zu den Umsatzbringern des in Hamburg ansässigen Palazzo-Imperiums. Seit Anfang an dabei ist der Spitzenkoch Harald Wohlfahrt.