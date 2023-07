1 Start mit technischen Hindernissen: nicht überall konnten am Montag die begehrten QR-Codes ausgedruckt werden. Foto: imago images/Political-Moments/Jutta Prechte via www.imago-images.de

Lange war getestet worden, trotzdem gab’s zum Start des digitalen Impfpasses Probleme. Mehrere Stunden lang konnten am Montag keine QR-Codes ausgedruckt werden. Das Bundesgesundheitsministerium räumt die Panne ein.









Stuttgart/Tübingen - Bei der Ausgabe der begehrten QR-Codes für Coronageimpfte, die unter anderem das Reisen ermöglichen sollen, ist es zum Start am Montag zu technischen Pannen gekommen. Wie am Montagabend aus dem Impfzentrum in der Paul-Horn-Arena in Tübingen zu hören war, kam es am Nachmittag zu einem Systemausfall, der dazu führte, dass drei Stunden lang keine QR-Codes ausgedruckt werden konnten.