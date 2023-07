1 25 000 Menschen drängten sich bei Dieter Thomas Kuhn auf dem ausverkauften Wasen – manche blieben durstig. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Bestens war die Stimmung bei Dieter Thomas Kuhn auf dem Wasen. Doch Wartezeiten von 30 Minuten und mehr für ein Getränk haben viele verärgert. Die Veranstalter haben sich jetzt öffentlich entschuldigt. Wie geht es bei den nächsten Konzerten weiter?









Dreieinhalb Jahre mussten Schlagerfans darben. Jetzt sind Sonnenblumen und Föhnwellen nach langer Corona-Pause fulminant zurückgekehrt. Dieter Thomas Kuhn hat seine Fans am vergangenen Samstag mit der gewohnten Lebensfreude und hoher Ohrwurm-Dichte begeistert – und doch war das Glück der Fans nicht ganz vollkommen. Tanzen macht durstig. Den Konzertbeginn allerdings erlebten viele der 25 000 Besucher auf dem ausverkauften Cannstatter Wasen in den Warteschlangen an den Gastroständen. Dort dauerte es zeitweise 30, 40 oder noch mehr Minuten, bis man an ein Getränk kam. Auch während des Auftritts entspannte sich die Lage nur wenig, genauso wie bei der Rückgabe der Pfandbecher danach.