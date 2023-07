Wenn Föhnwelle auf Brusthaartoupet trifft, dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach Dieter Thomas Kuhn in seinen glitzernden Anzug gehüpft und stimmt einen seiner Coverhits an.

In der Tat: Am 22. Juni tritt der 58-jährige Künstler nach dreieinhalb Jahren Pause mit seiner Band auf dem Cannstatter Wasen auf. Im Rahmen ihrer Deutschlandtournee „Hello Again! Viel zu lang war die Zeit“ wird die Band bei einem Open-Air-Konzert wieder Evergreens wie „Griechischer Wein“ und „Über den Wolken“ zum Besten geben.

Offenbar haben auch Fans die Gute-Laune-Band vermisst, denn alle Karten für die Konzerte in Stuttgart, Hamburg und Berlin sind vergriffen. Über Fansale, eine Onlineplattform für Ticket-Wiederverkauf, können Kurzentschlossene eventuell und mit viel Glück noch vor Samstag Karten bekommen.

Brusthaartoupet als Meterware

Dieter Thomas Kuhn & Band treten seit 30 Jahren auf. Ihr Repertoire sind Coverversionen berühmter Hits von Schlagergrößen wie Udo Jürgens, Howard Carpendale und Jürgen Marcus. Seine größten Erfolge feierte der Künstler als der deutsche Schlager in den 90er Jahren ein Revival erlebte.

Das Aushängeschild der Musiker sind seit jeher ihre auffälligen Kostüme: Die Künstler performen in glitzernden Anzügen im Stil der 70er Jahre und tragen dazu Plateauschuhe. Das wohl berühmteste Accessoire der Band ist das Brusthaartoupet des Sängers Dieter Thomas Kuhn. Gleichzeitig ist das Kunsthaar ein beliebtes Andenken für seine vorwiegend weiblichen Fans. Dieses, so verriet der gelernte Masseur und Bademeister, kaufe er als Meterware, denn es wird ihm bei den Konzerten regelmäßig entrissen.

Eintrittskarten gelten auch für Öffentlichen Nahverkehr

Die Veranstalter erwarten zahlreiche Besucher, allerdings stünden am Cannstatter Wasen kaum Parkplätze zur Verfügung. Daher haben sie bereits im Vorfeld die Empfehlung gegeben, entweder auf eine Anfahrt mit dem eigenen Auto zu verzichten und auf Öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder das Park & Ride-Angebot zu nutzen. Alle Eintrittskarten sind Kombikarten, und somit ist die Nutzung des Nahverkehrs im Kartenpreis enthalten. Park & Ride-Möglichkeiten sind auf der VVS-Homepage unter dem Reiter „Rundum Mobil“ abrufbar.

Ferner wird dringend empfohlen mögliche Verbindungen mit der VVS-App oder über die VVS-Homepage zu prüfen, da es derzeit zu baustellenbedingten Fahrplanänderungen kommen kann.

Mehr Auftritte als ursprünglich geplant

Ursprünglich hatten Dieter Thomas Kuhn & Band nur drei Konzerte geplant. Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Tour um die Konzerte in Köln und Mannheim auf insgesamt fünf ausgedehnt.

Den Auftakt bildet das Konzert in Stuttgart am kommenden Samstag, den 22. Juli. Das Ende der Tour findet in Mannheim am 23. September statt. Weitere Stationen sind Hamburg (11. August), Berlin (12. August) und Köln (22. September).