Festivalsaison 2023 am Neckar in Stuttgart

„Amore" auf dem Cannstatter Wasen: So sehen glückliche Fans aus (hier beim Kesselfestival).

Der sonst so graue Cannstatter Wasen wird bunt, laut und emotional: Die Veranstalter der Open-Airs freuen sich, dass der Vorverkauf super läuft. Wir geben einen Überblick, wer wann spielt und wofür es noch Karten gibt.









Kuhn, kühner, am kühnsten: Wenn eine Föhnwelle so richtig heftig singt, fällt fast sogar das Brusthaartoupet ab. „Hallo again! Viel zu lang war die Zeit“ – mit diesem Motto zieht’s Dieter Thomas Kuhn nach der Coronapause zu den großen Bühnen der Republik. Seinen Auftakt feiert der Schlagerkönig am 22. Juli auf dem Cannstatter Wasen. Und prompt ist’s ausverkauft! Erst sollten 20.000 Fans Platz finden, dann wurde auf 25.000 aufgestockt. Mehr jedoch ist in diesem Wasensommer nicht drin, da keine Art Stadion wie vor einem Jahr für Rammstein, Fantas und Co. aufgebaut wird. Die Konzerte 2023 sind Stehpartys. Nur eine kleine Tribüne gibt’s.