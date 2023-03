Diebstahl in Stuttgart

Ein Mann sammelt am Burgholzhof ehrenamtlich Müll. Dabei wird ihm sein Transportmittel gestohlen. Der Förderverein Sicheres und Sauberes Stuttgart meldet sich dazu zu Wort.









Meist meldet sich der Förderverein Sicheres und Sauberes Stuttgart zu Wort, wenn es jemanden zu loben gibt. Das trifft in vorliegendem Fall nur zum Teil zu. Denn Lob haben sie, aber schon häufig geäußert, für einen Mann, der am Burgholzhof immer wieder ehrenamtlich Müll einsammelt. Das Lob für den Mann hat Bestand. Jedoch gibt es dieses mal auch was zu beklagen: Der Mann wurde bei seinem ehrenamtlichen Einsatz bestohlen.

Der 61-Jährige war am 2. März wieder einmal zum Müllsammeln an der Auerbachstraße unterwegs. Er nutzt für seine Touren ein so genanntes Monowheel – das ist ein Gefährt, dass wie ein einzelnes Rad aussieht, mit rechts und links Fußtritten. Mit elektrischem Antrieb rollt das Rad, während der Nutzer auf den Tritten steht.

Das Gefährt war nur 5 Minuten unbeaufsichtigt

Das Monowheel stellte er am 2. März gegen 16.30 Uhr beim Parkplatz der Kleingartenanlage Burgholzhof ab. Als er fünf Minuten später zurückkam, war das Gefährt gestohlen. Es hat laut dem Verein einen Anschaffungspreis von rund 1800 Euro gehabt.

Zu dem Vorfall sagt der Polizeihauptkommissar und ehrenamtliche Geschäftsführer des Fördervereins, Gunter Schmidt: „Wie kann das sein? Wir vom Förderverein möchten diesem Mann, der friedlich und engagiert den Müll von anderen Personen einsammelt, ein großes Lob aussprechen und herzlich danken. Gleichzeitig fordern wir den mutmaßlichen Dieb auf, das Fahrgerät doch bitte wieder an der Stelle abzustellen, wo es entwendet wurde.“

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, die unter Telefon 0711/8990 3600 beim Revier in Bad Cannstatt angenommen werden.