Diebesgut in Stuttgart sichergestellt

27 Polizeibeamte haben in einem Keller in Stuttgart-Hallschlag teils hochwertige Räder beschlagnahmt. Foto: Polizei Stuttgart

Zufällig ist die Polizei Ende Januar einem Fahrraddieb auf die Schliche gekommen. Eigentlich waren die Beamten auf der Suche nach Drogen.











Link kopiert



Die Polizei hat Ende Januar in einem Keller in der Duisburger Straße in Stuttgart-Hallschlag mehr als 30 mutmaßlich gestohlene Fahrräder beschlagnahmt. Weil großteils unklar ist, wem sie gehören, suchen die Ermittler jetzt öffentlich nach den rechtmäßigen Besitzern.