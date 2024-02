Stuttgart: Unbekannte klauen E-Scooter – Polizei sucht Zeugen

1 Wer die E-Scooter geklaut hat, ist noch unklar. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Am Mittwoch klauen Unbekannte in Stuttgart-Mitte und Stuttgart-Stammheim E-Scooter. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche die Diebstähle beobachtet haben.











Link kopiert



Unbekannte haben am Mittwoch in der Marienstraße in Stuttgart-Mitte und in der Schwieberdinger Straße in Stuttgart-Stammheim und E-Scooter gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Täter in der Marienstraße auf Höhe der Hausnummer 36 gegen 16.45 Uhr einen schwarzen E-Scooter der Marke Zhejiang Kuantu mit dem Kennzeichen 636 ENN. Zwischen 12.40 Uhr und 21.20 Uhr stahlen Unbekannte zwischen 12.40 Uhr und 21.20 Uhr einen schwarzen E-Scooter der Marke Segway Ninebot mit dem Kennzeichen 211 WIF, der mit einem Fahrradschloss an einem Geländer angeschlossen war.