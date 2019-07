1 In Bietigheim-Bissingen hat die Polizei vier Fahrraddiebe geschnappt. Foto: dpa

Ein aufmerksamer Passant hat in Bietigheim-Bissingen wohl einen größeren Fahrraddiebstahl verhindert. Die Täter, vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren, warfen auf ihrer Flucht zwei der Gefährte in ein Gebüsch.

Bietigheim-Bissingen - Vier Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren haben in Bietigheim-Bissingen versucht, mehrere Fahrräder zu klauen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge die Diebe am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich an Rädern, die an einem Fahrradständer am Bahnhof angeschlossen waren, zu schaffen machten und davon fuhren. Die Polizei stellte zwei 19-Jährige, die gemeinsam auf einem Rad saßen, in der Nähe einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Ein weiterer mutmaßlicher Täter, ein 18-Jähriger, kam kurze Zeit später von sich aus dazu.

Das mutmaßlich letzte Mitglied des Quartetts, versuchte etwa zeitgleich auf einem Rad vor einer weiteren Streife zu fliehen, wurde aber ebenfalls festgenommen. Die zwei Fahrräder wurden sichergestellt. Zwei weitere Räder hatten die Diebe in der Nähe des Bahnhofs mutmaßlich in ein Gebüsch geworfen. Auch sie wurden gefunden.