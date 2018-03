Der Streit geht in die nächste Runde Claus Peymann attackiert Winfried Kretschmann

Von Roland Müller 06. März 2018 - 13:46 Uhr

Er wird zum heftigsten Kretschmann-Kritiker: der Stuttgart verbundene Theatermann Claus Peymann. Foto: dpa

Sie liegen sich wegen Stuttgart 21 in den Haaren – in einem offenen Brief wirft die Theaterlegende Claus Peymann dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann indirekt Naivität, Einfalt und Zynismus vor.

Stuttgart - Der Streit zwischen dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und dem in Berlin lebenden Theatermann Claus Peymann über das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 geht in die nächste Runde. In einem offenen Brief, der unserer Zeitung vorliegt, wirft Peymann dem Landeschef jetzt indirekt Naivität, Einfalt und Zynismus vor. Peymann reagiert damit auf einen Brief des Ministerpräsidenten Ende vergangener Woche, worin Kretschmann dem ehemaligen Stuttgarter Theaterintendanten unter Hinweis auf die Volksbefragung zu Stuttgart 21 nahegelegt hatte, seine Kritik an dem Projekt „direkt an das Volk von Baden-Württemberg zu richten“. Bei der Volksbefragung im November 2011 hatte sich die Mehrheit der Bevölkerung gegen einen Ausstieg aus dem Milliardenprojekt ausgesprochen.

Auslöser des Streits war ein Interview, das der achtzigjährige Peymann unserer Zeitung gegeben hat. Darin griff er neben dem Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn auch den Ministerpräsidenten Kretschmann an: „Die Bahnhofsbaustelle im Herzen der Stadt: dass die grüne Administration, der Oberbürgermeister und der Ministerpräsident, nicht in der Lage ist, den Bürgern diese noch Jahre dauernde Zumutung zu ersparen, ist eine Schande“, sagte der in Stuttgart zur Theaterlegende gewordene Peymann, dessen Inszenierung von Shakespeares „König Lear“ am Staatstheater jüngst Premiere hatte. Das Staatstheater wird jeweils zur Hälfte von Stadt und Land finanziert.

„Rommel hätte meine Kritik verstanden“

Peymann reagiert nun mit einem offensichtlich streitlustigen Schreiben auf Kretschmanns Hinweis, dass er seine Kritik nicht an die „grüne Administration“, sondern ans „Volk von Baden-Württemberg“ richten müsse. „Ein kleiner Schlagabtausch mit Ihnen, warum nicht?“ schreibt Peymann. Und weiter: „Sie fordern mich nun doch tatsächlich allen Ernstes dazu auf (ist das nun Ihr Humor oder schon Zynismus?), mich mit meiner Kritik direkt an das Volk von Baden-Württemberg zu wenden – gewissermaßen, um es für seine damalige Entscheidung beim Volksbegehren zur Rechenschaft zu ziehen. Oder blitzt da doch genau jene Naivität und Einfalt auf, für die Sie berühmt sind und von der ich immer vermutet hatte, sie komme aus dem Wunsch, die Menschen direkt zu erreichen, ihnen aufs Maul zu schauen?“ In diesem Punkt erinnere ihn Kretschmann an den verstorbenen Manfred Rommel, den ehemaligen Stuttgarter Oberbürgermeister. Auch Rommel schien oft sehr naiv und einfältig zu sein in seiner schwäbischen Art. Dahinter habe sich allerdings ein hochintelligenter, hochmoralischer Mensch mit großem Herz und großem Humor verborgen. „Rommel hätte meine Kritik an den Stuttgarter Zuständen verstanden und aufgenommen“, so Peymann: „Seine Einfalt war Tarnung. Und bei Ihnen, lieber Herr Ministerpräsident, was steckt hinter Ihrer Einfalt? Einfalt?“

Heftige Kritik an der Bahnhofs-Baustelle

Ergänzend zum umstrittenen Interview führt Peymann seine Kritik an den Stuttgarter Zuständen noch weiter aus: „Gemeint war übrigens nicht nur der Bau von Stuttgart 21 als ein Akt technischer Hybris, sondern die Haltung der Politik gegenüber den Mitbürgern während des Umbaus. Ein verwirrendes, nur von Technik diktiertes Wegesystem führt die Menschen bei Tag und bei Nacht, in schlechtem Licht, durch Matsch und Schlamm – oft in die Irre. Die Älteren trauen sich gar nicht mehr in die Nähe der Baustelle, die Jüngeren verlaufen sich im Schlossgarten. Und das alles über Jahre! Das täglich zu erleben war Anlass meiner Empörung gegenüber einer grünen Administration, die es doch besser wissen müsste und sich damit brüstet, Politik für die Menschen und ihre Umwelt zu machen.“

Claus Peymann, der Kretschmanns Brief „als farbloses Schreiben für die Akten bezeichnet“, hatte vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten schon einmal ein besseres Bild. In einem Gespräch, das er vor zwei Jahren mit unserer Zeitung führte, sprach er von Winfried Kretschmann als einer „Symbolfigur für das rebellische, konsequente und gescheite schwäbische Gemüt“, in dessen Tradition er sich – obwohl Norddeutscher – auch sehe.