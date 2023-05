1 Wenn es Nacht wird vor dem Kleinen Schlossplatz in Stuttgart. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es in der Stuttgarter Innenstadt zu gewaltsamen Übergriffen und Plünderungen. Die große Frage nach der Gewaltorgie lautet: Wo kommt die ganze Gewalt her? Eine Spurensuche.









Stuttgart - Wer waren die jungen Leute, die in der Nacht zu Sonntag in der Stuttgarter City wüteten? Woher kommen sie? Wem sind sie zuzuordnen? Am Tag zwei nach den massiven Ausschreitungen werden die Fragen noch lauter. Sie kommen von überall her, auch aus dem Ausland. Ein österreichischer TV-Sender meldet sich, dazu diverse deutsche Medien. Immer lautet die Frage: