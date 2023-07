1 Starke Männer: Uwe Hück mit seinem Schützling Bashir Ghassemi Foto: Yves Bellinghausen

Die Lernstiftung Hück in Pforzheim hilft Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen. „Ich will Primus inter Pares sein“, sagt der Gründer Uwe Hück. Wie interpretiert der ehemalige Porsche-Betriebsratsvorsitzende seine Führungsrolle?









Pforzheim - Die soziale Einrichtung sieht aus wie ein Uwe-Hück-Tempel: Wer sie betritt, den starrt schon am Eingang ein grimmiger Uwe Hück mit nacktem Oberkörper von einem Poster aus an. „Der Kampf der Giganten“, steht drunter. Links im Eingang ein riesiges Plakat von Uwe Hück mit Arnold Schwarzenegger. Darunter: „Ihr könnt es alle schaffen.“ Rechts noch ein Bild von einem schreienden Uwe Hück im Boxring, die Fäuste in den Himmel gestreckt. Uwe Hück beim Training, Uwe Hück mit Promis, Uwe Hück, wie er gegen einen Boxsack tritt.