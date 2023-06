1 Schwere Zeiten für das Wursthandwerk angesichts gestiegener Preise für Energie und Rohstoffe Foto: picture alliance/dpa/Robert Michael

In ganz Deutschland sterben Metzgereien – nicht nur in den großstädtischen Vegetarierhochburgen, sondern auch auf dem Land. Wie konnte das passieren?









Deutschland, das Land der Metzger und Denker, bangt um ein identitätsstiftendes Erbe: Die Metzgereien sterben aus. In den Jahren 2002 bis 2021 ging die Zahl der Betriebe in diesem Zweig des Ernährungshandwerks von fast 19.000 auf rund 10.900 Anbieter zurück. Darf’s noch ein bisschen mehr sein an schlechten Nachrichten? Selbst im Weißwurstparadies Bayern ist die Zahl der Metzgereien zwischen 2012 und 2022 von 4388 auf 3341 Betriebe gesunken, wie eine parlamentarische Anfrage der Fleischversteher von der FDP-Landtagsfraktion ergeben hat. 1000 Betriebe weniger in zehn Jahren? Da bekommt nicht nur Wurst-Mogul Uli Hoeneß einen roten Kopf.