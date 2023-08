Die Sommerferien in Baden-Württemberg laufen. Während manche sich auf dem Liegestuhl im Garten entspannen, steht anderen der Sinn nach Abenteuern gemeinsam mit der Familie. In diesem Fall wäre ein Besuch in einem Freizeitpark wohl genau das Richtige. Im Süden Deutschlands gibt es nämlich eine ganze Menge davon.

Die meisten lassen sich ohne Probleme mit der Regionalbahn oder dem Bus erreichen. Das Beste: für Besitzer des Deutschland-Tickets fallen dabei keine Zusatzkosten an. Wir haben die schönsten Freizeitparks in Baden-Württemberg zusammengetragen.

Ravensburger Spieleland

Schon von weitem sticht der 36 Meter hohe Aussichtsturm des Ravenburger Spielelandes ins Auge. Der Freizeitpark selbst ist besonders für Familien mit Kindern zwischen zwei und 14 Jahren geeignet. Mehr als 70 Attraktionen in acht Themenwelten machen den Freizeitpark zu einem der schönsten Familienparks in ganz Deutschland.

Kinder treffen hier auf die Maus, den blauen Elefanten und sogar auf Käpt’n Blaubär und seinen Freund Hein Blöd. Sowohl für kleine als auch etwas größere Kinder gibt es zahlreiche Attraktionen. In der kunterbunten Spielewelt erleben Kinder die bekannten Ravensburger Brettspiele im XXL Format. Empfehlenswert sind auch eine Fahrt mit dem Tierkarussell oder der Schwäbischen Eisenbahn. Mit der GraviTrax-Kugelbahn kann man selbst zur rasenden Kugel werden. Die ganz Mutigen wagen sich in die roten Waggons und überschlagen sich hier an bestimmten Fahrpositionen.

Eintritt: Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren 42,50 Euro, Kinder von 3 bis 14 Jahren 40,50 Euro, unter 3 frei

Hinfahrt: 7.36 Uhr Stuttgart Hbf, RE 5 in Richtung Friedrichshafen Stadt Gleis 15, Umstieg in Meckenbeuren, 9.55 Uhr Bus AST 626; Ankunft 10.01 Uhr Ravensburger Spieleland

Rückfahrt: 18.11 Uhr Bus 226 Haltestelle Meck. Liebenau Spieleland B 467 in Richtung Buch Schule, Meckenbeuren, Umstieg Meckenbeuren Hbf, 19.12 Uhr RE 5 in Richtung Stuttgart Hbf, Ankunft 21.20 Uhr Stuttgart Hbf

Europark in Rust

Der Europapark zählt zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. 18 Themenwelten – darunter Länder wie England, Frankreich und Griechenland – begeistern jährlich mehr als 5,7 Millionen Besucher aller Nationen. Der beliebte Freizeitpark liegt in Rust zwischen dem Schwarzwald und Vogesen.

Bekannt ist der Park für sein europäisches Themenkonzept, das größte zusammenhängende Hotelresort Deutschlands und den Jahreszeiten angepassten Dekorationen. Neben den Ländern des europäischen Kontinents laden auch drei Fantasiewelten zum Entdecken ein. So kann man durch das Abenteuerland , das Königreich der Minimoys oder Grimms Märchenwald reisen.

Der Europapark gehört zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Foto: imago/Petra Schneider-Schmelzer

Eintritt: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren je nach Besuchstag 57,50 bis 65 Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren je nach Besuchstag 49 bis 56 Euro, unter 4 Jahren frei

Hinfahrt: 6.59 Uhr Stuttgart Hbf, IRE 1 in Richtung Karlsruhe Gleis 8, Umstieg in Karlsruhe Hbf, 8.09 Uhr RE2 in Richtung Konstanz Gleis 12, Umstieg in Offenburg, 9.02 Uhr RE 2 in Richtung Freiburg Gleis 4, Umstieg in Ringsheim/Europa Park, 9.32 Uhr Bus 7231, Ankunft 9.44 Uhr Europa-Park, Rust

Rückfahrt: 18.16 Uhr Bus 7231, Umstieg in Ringsheim Bh, 18.32 Uhr RB 26 in Richtung Offenburg Gleis 2, Umstieg in Offenburg Bh, 19.02 Uhr RE 2 in Richtung Karlsruhe Hbf Gleis 6, Umstieg in Karlsruhe Hbf, 20.06 Uhr IRE 1 in Richtung Aalen Hbf Gleis 13, Ankunft 20.59 Uhr Stuttgart Hbf

Freizeitpark Tripsdrill

Der Freizeit- und Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn vereint Fahrgeschäfte für Kleinkinder mit spannungsgeladenen Attraktionen für Erwachsene. Außerdem gibt es noch das Tripsdrill Wildparadies, wo Besucher Wölfe, Bären, Rotfüchse und zahlreiche, zumeist in Europa heimische, Tierarten antreffen können. Der Tripsdrill Park liegt idyllisch zwischen Wäldern und Weinbergen und ist der erste Erlebnispark Deutschlands.

Es gibt ihn schon seit 1929 und bekannt wurde er unter anderem durch seine Holzachterbahn Mammut oder die Katapult-Achterbahn Karacho. Heute erwarten die Besucher mehr als 100 Attraktionen.

Der Freizeitpark Tripsdrill bietet auch für Erwachsene viele Attraktionen. Foto: Gordon Belo/w

Eintritt: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 42 Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren 38 Euro, Kinder unter 4 frei (Preise beinhalten auch den Eintritt in das Wildparadies)

Hinfahrt: 8.57 Uhr Stuttgart Hbf, S 5 in Richtung Bietigheim-Bissingen Gleis 1, Umstieg in Bietigheim-Bissingen, 9.32 Uhr Bus 567 in Richtung Hohenhaslach, Ankunft 9.53 Uhr im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn

Rückfahrt: 17.05 Uhr im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn mit dem Bus 567 in Richtung Bietigheim, Umstieg in Bietigheim-Bissingen, 17.37 Uhr S 5 in Richtung Stuttgart Hbf Gleis 5, Ankunft 18.05 Uhr Stuttgart Hbf

Schwaben-Park

Über 60 Attraktionen locken im Schwaben-Park in Kaisersbach das Publikum an. Von der Achterbahn über die Wildwasserbahn bis hin zur Schiffsschaukel, Wellenrutsche und Riesenrad sind viele Attraktionen für große und kleine Kinder im Park installiert.

Zudem gibt es auch Shows und Tiere, einen Streichelzoo sowie ein Schimpansen-Gehege und eine Papageien-Anlage zu bewundern. Im Streichelzoo können Alpakas und Ziegen hautnah erlebt werden.

Eintritt: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 26,50 Euro, Kinder von 3 bis 11 Jahren 23,50 Euro, Kinder unter 3 frei

Hinfahrt: 8.20 Uhr Stuttgart Hbf, MEX 13 in Richtung Crailsheim Gleis 12, Umstieg in Schorndorf, 8.51 Uhr Bus 263 in Richtung Kaiserbach, Ankunft 9.22 Uhr Gmeinweiler, Kaiserbach

Rückfahrt: 17.02 Uhr Gmeinweiler Kaiserbach mit Bus 263 in Richtung Schorndorf, Umstieg am Bahnhof Schorndorf, 17.44 Uhr MEX 13 in Richtung Stuttgart Gleis 3, Ankunft 18.09 Uhr Stuttgart Hbf

Freizeitpark Traumland

Der Freizeitpark Traumland befindet sich in Sonnenbühl, direkt neben der bekannten Bärenhöhle. Die Bärenhöhle ist eine Tropfsteinhöhle. Sie setzt sich aus der 1834 entdeckten Karlshöhle und der 1949 entdeckten Fortsetzung, der Bärenhöhle, zusammen. Es lohnt sich also, außer dem Freizeitpark auch die Höhle zu besuchen.

Das Traumland ist vor allem auch bei etwas jüngeren Kindern sehr beliebt. Im Märchenwald hören Kinder die Märchenstimmen und bestaunen die sich bewegenden Märchenfiguren. Oder wie wäre es mit einer Fahrt im Wilden Gockel oder im Hasenhüpfer? Wer erst einmal genug von den Fahrattraktionen hat, kann es auf einem der vielen Spielplätze ruhiger angehen lassen.

Eintritt: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 20,90 Euro, Kinder von 3-11 Jahren 19,90 Euro, Kinder unter 3 frei

Hinfahrt: 8.23 Uhr Stuttgart Hbf, MEX 18 in Richtung Nürtingen Gleis 14, Umstieg am Bf Nürtingen, 9.10 Uhr Bus EV in Richtung Hbf Tübingen, Umstieg Hbf Reutlingen, 10.18 Uhr Bus 400 in Richtung Gammertingen Bf, 11.05 Uhr Ankunft Erpfingen Bärenhöhle Sonnenbühl

Rückfahrt: 17.00 Uhr Erpfingen Bärenhöhle Sonnenbühl Bus 102 in Richtung Großengstingen Marktplatz, Umstieg Undingen Rathaus Sonnenbühl, 17.31 Uhr Bus 7635 in Richtung Reutlingen Hbf, Umstieg Reutlingen Hbf, 18.16 Uhr MEX 12 in Richtung Heilbronn Hbf, Ankunft 19.08 Uhr Stuttgart Hbf

Legoland

Legoland ist ein Park für Familien mit Kindern zwischen zwei und 12 Jahren und liegt bei Günzburg in Bayern. Kinderaugen leuchten, wenn sie die Miniatur-Städte, Gebäude und Tiere aus Lego entdecken. In Legoland warten 68 Attraktionen und tausende Modelle aus mehr als 57 Millionen Lego-Steinen auf die Besucher.

Kinder können selbst kreativ werden und ihre eigenen Lego-Kreationen bauen, eine der vielen Shows besuchen und die vielen Fahrgeschäfte abklappern. Erst ab in die Wildwasserbahn, dann ein Flug im Flying Ninjago und anschließend ein Ritt auf dem Drachen.

Eintritt: Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren 64 Euro, Kinder von 3 bis 13 Jahren 58 Euro, Kinder unter 3 frei

Hinfahrt: 8.42 Uhr Stuttgart Hbf, MEX 16 in Richtung Ulm Hbf Gleis 16, Umstieg in Ulm Hbf, 10.18 Uhr RE 9 in Richtung Augsburg Hbf Gleis 25, Umstieg in Günzburg Bf, 10.42 Uhr Bus 818 Richtung Fachklinik Ichenhausen, Ankunft Legoland Park Günzburg 10.57 Uhr

Rückfahrt: 18.00 Uhr Legoland Bus 818 in Richtung Günzburg Bh, Umstieg in Günzburg Bh, 18.22 Uhr RE 9 in Richtung Ulm Hbf Gleis 3, Umstieg in Ulm Hbf, 18.54 Uhr RE 5 in Richtung Stuttgart Hbf Gleis 8, Ankunft Stuttgart Hbf 19.56 Uhr