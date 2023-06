Kleines Legoland in Esslingen

9 Nicole Angela Buck liebt die bunten Klötzchen. Foto: Roberto Bulgrin

Wer kennt sie nicht? Mit den bunten Klemmbausteinen des dänischen Herstellers hatte sicher schon jeder einmal Kontakt. Dass das Bauen nicht nur was für Kinder ist, zeigt die Esslingerin Nicole Angela Buck.









Geschäftiges Treiben herrscht im kleinen Städtchen Stein an der Burg: Es ist noch mitten am Tag und in den zahlreichen Geschäften, Restaurants und Industriegebäuden wird gearbeitet. Im Stadtpark, der nur einen Steinwurf entfernt liegt, findet ein Frühlingsfest statt. Zwei riesige Osterhasen warten dort auf die Eiersuche. Die zahlreichen Besucher genießen sichtlich das schöne Wetter – immerhin regnet es nie im Arbeitszimmer von Nicole Angela Buck.