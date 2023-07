1 Verhängnisvoller Moment: Mats Hummels (links) trifft ins eigene Tor. Foto: imago//Anthony Bibard

München - Da stand er dann, der Mann, der in seiner Karriere schon so viel erlebt und so viele Erfolge gefeiert hat, und konnte es nicht fassen. Scharf war der Ball von der rechten Seite vors Tor gekommen, er wollte klären, doch sein Schuss ging buchstäblich nach hinten los. Eigentor. Im EM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich. Und das ausgerechnet von ihm, dem Routinier, der erst vor ein paar Wochen von Bundestrainer Joachim Löw zurückgeholt worden war, um der deutschen Abwehr wieder mehr Stabilität zu verleihen.