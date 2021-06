12 Deutschland unterlag Frankreich im Auftaktspiel. Foto: dpa/Federico Gambarini

Nach einem unglücklichen Eigentor von Mats Hummels unterliegt die deutsche Nationalmannschaft Frankreich in ihrem Auftaktspiel mit 0:1. Jetzt steht die DFB-Elf unter Druck.

München - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage gegen den Weltmeister in die EM gestartet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verlor gegen Frankreich am Dienstag in München 0:1 (0:1) und geriet im Kampf um den Achtelfinaleinzug unter Druck.

Drei Jahre nach der aus deutscher Sicht missratenen WM in Russland unterlief Rückkehrer Mats Hummels (20.) vor 14.500 Zuschauern das entscheidende Eigentor. Nächster deutscher Gegner ist am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in der Gruppe F erneut in München der Titelverteidiger Portugal.