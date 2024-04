9 Maximilian Mittelstädt und Kollegen wollen bei der EM im neuen Trikot zu Höhenflügen ansetzen – Hersteller und Sporthändlern würde das gute Geschäfte bescheren. Foto: Imago/pepphoto/Imago/pepphoto / Horst Mauelshagen

Die neuen Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben schon lange vor Beginn der Heim-EM Schlagzeilen produziert. Fans und Handel verbinden damit große Hoffnungen. Doch wer verdient eigentlich daran?











Link kopiert



Die erste Diskussion hatten die Marketing-Strategen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) wohl gezielt einkalkuliert. Die Auswärtsvariante des neuen Trikots für die Heim-EM der Männer in diesem Sommer fällt durch eine ungewöhnliche Farbwahl auf: In Pink und Blau präsentiert sich das Leibchen. Ein Design, das Aufsehen erregt und über das sich in Fankreisen vortrefflich – und öffentlichkeitswirksam – streiten lässt.