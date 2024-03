1 Adidas enthüllte die Trikots am Donnerstag. Foto: dpa/Daniel Karmann

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Fußballfans wissen nun, in welchen Trikots die deutschen Fußballer bei der Europameisterschaft um den Titel spielen werden. Beide Outfits unterscheiden sich stark.











Mit einem traditionell weißen und einem ungewohnt pinken Trikot wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM in diesem Sommer auflaufen. DFB-Ausrüster Adidas enthüllte am Donnerstag unter dem Motto „Typisch Deutsch“ die Spieloutfits, mit denen Ilkay Gündogan und Co. ab dem 14. Juni ihre Spiele bestreiten. Die neuen Jerseys sollen in den ersten Länderspielen des EM-Jahres am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande getragen werden.