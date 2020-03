1 Mit diesen Zutaten mischen Sie Ihr eigenes Desinfektionsmittel. Foto: Elizaveta Galitckaia

Mit diesen Zutaten mischen Sie Ihr eigenes Desinfektionsmittel nach Vorgaben der WHO.

Das Coronavirus sorgt für Lieferengpässe bei Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln. Wenn Sie diese Produkte in der Drogerie oder den Apotheken nicht mehr erhalten, können Sie zuhause mit wenigen Zutaten Desinfektionsmittel selbst herstellen. Die beiden Rezepte stammen im Original von der WHO und wurden für diesen Artikel auf haushaltsübliche Mengen von einem Liter angepasst. Die Zutaten erhalten Sie in Ihrer Apotheke. Das Originalrezept für 10 Liter der WHO mit weiterführenden Informationen finden Sie hier.

Desinfektionsmittel selbst herstellen: Rezept 1



Ethanol 96 %: 830 ml

Wasserstoffperoxid 3 %: 45 ml

Glycerin 98 %: 15 ml

Abgekochtes Wasser: 110 ml

Herstellung: Vermischen Sie die Zutaten in einem verschließbaren Behälter und schütteln Sie diesen gut durch.

Anwendung: Verteilen Sie etwa eine Handvoll des selbstgemachten Desinfektionsmittels auf Ihrer Hand und verreiben Sie es gründlich.

Desinfektionsmittel selbst mischen: Rezept 2



Isopropylalkohol 99,8 %: 750 ml

Wasserstoffperoxid 3%: 45 ml

Glycerin 98 %: 15 ml

Abgekochtes Wasser: 110 ml

Herstellung: Vermischen Sie die Zutaten in einem verschließbaren Behälter und schütteln Sie diesen gut durch.

Anwendung: Verteilen Sie etwa eine Handvoll des selbstgemachten Desinfektionsmittels auf Ihrer Hand und verreiben Sie es gründlich.

Hinweise zu den selbstgemachten Desinfektionsmitteln:

Die WHO weist in ihrer Anleitung auf folgende Informationen hin:



Nur zu äußeren Anwendung.

Bewahren Sie das Desinfektionsmittel unzugänglich für Kinder auf.

Vermeiden Sie Augenkontakt mit dem Mittel.

Entflammbar: Halten Sie das Mittel fern von Feuer und großer Hitze.

Ethanol trocknet die Haut aus, das Glycerin kann bis zu einem gewissen Grad dagegen vorbeugen. Gekaufte Mittel schützen die Haut jedoch besser vor Austrocknung. Aus diesem Grund sollte das selbstgemachte Desinfektionsmittel auch nur als Notlösung dienen.

Bitte beachten Sie: Kein Desinfektionsmittel kann zu 100 % alle Bakterien und Keime abtöten. Wenden Sie sich bei verdächtigen Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt und halten Sie sich in Bezug auf das Coronavirus an die Informationen des Bundesgesundheitsministeriums oder des Robert Koch-Instituts.

