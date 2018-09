Der Schulstart bei Netflix Sie vermissen die Schule? Diese Serien helfen!

Von Alexandra Belopolsky 10. September 2018 - 14:15 Uhr

Sie sind nicht mehr Schüler und wünschen sich die Aufregung des ersten Schultags wieder? Diese Netflix-Serien erinnern daran, was an der Schulzeit schön war – und warum man sich doch freuen kann, dass sie vorbei ist. Das beste Mittel gegen Klausuren-Nostalgie zum Sofort-Bingen.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Montag startet in Baden Württemberg das neue Schuljahr. Für jene, die das Klassenzimmer längst hinter sich gelassen haben, ist dieser Tag häufig mit einer gewissen Nostalgie verbunden. Selbst wenn man nach ein paar Tagen Unterricht die Schule wieder zutiefst hasste, war der erste Tag oft einer prickelnd schöner Aufregung. Da kann man schon mal nostalgisch werden. Das vergnüglichste Mittel dagegen? Gute Serien, die sich mit dem Schulalltag beschäftigen. Man lacht, man weint, man stellt fest, dass es doch gut ist, dass man die Penne hinter sich hat. Für all diejenigen, die sich ohne Hausaufgaben und Prüfungsangst nochmal als Schülerinnen und Schüler fühlen möchten, haben wir eine Auswahl an Empfehlungen getroffen, die sofort zum Bingen bei Netflix verfügbar ist.

Mehr zum Thema