Schulstart in Stuttgart Was erwartet Ihr vom neuen Schuljahr?

Von Ann-Kathrin Schröppel 09. September 2018 - 15:03 Uhr

Am Montag, 10. September, ertönt wieder der Schulgong und die Schülerinnen und Schüler machen sich wieder auf den Weg in ihre Klassenzimmer. Wir wollten von vier Schülern wissen, auf was sie sich am meisten freuen.





Stuttgart - Die Sommerferien sind fast zu Ende. Am Montag, 10. September, beginnt für 1,5 Millionen Kinder das neue Schuljahr 2018/2019. Auch wenn dann die Zeit des Müßiggangs erst mal wieder vorbei ist, freut sich der eine oder andere doch, seine Klassenkameraden wiederzusehen – schließlich gibt es doch einiges zu berichten, wenn man sich sechs Wochen lang nicht gesehen hat. Ein wenig aufgregend ist der erste Schultag nach den Ferien dann doch, schließlich bekommt man neue Lehrer und einen neuen Stundenplan. Wir haben zwei Schülerinnen und zwei Schüler befragt, was sie vom neuen Schuljahr erwarten.

