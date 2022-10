1 Dieter Bohlen macht den Auftakt der KSK Music Open 2023 in Ludwigsburg. Foto: dpa/Henning Kaiser

Der Musikproduzent und DSDS-Juror kommt zwar erst im Juli 2023 ins Ludwigsburger Schloss, der Vorverkauf startet aber diesen Freitag.















Die Kreissparkasse Ludwigsburg feiert, dass sie für ihr Open-Air-Festival im Ludwigsburger Schloss einen dicken Promi-Fisch geangelt hat: Am 30. Juli 2023 bestreitet der Pop-Produzent, Musiker und Deutschland-sucht-den-Superstar-JurorDieter Bohlen den Auftakt der KSK Music Open. „Gleich zu Beginn der Konzertreihe dürfen wir uns auf ein großartiges Highlight freuen“, wird der „Poptitan“ angekündigt, der mit mehr als 1000 Gold- und Platin-Auszeichnungen als international erfolgreichster Musikproduzent gilt. In Ludwigsburg will Bohlen unter anderem die Modern-Talking-Hits „You’re My Heart, You’re My Soul“ und „Cheri, Cheri Lady“ zum Besten geben. Sein – so die Presseankündigung – „Humor und seine unverwechselbaren Sprüche“ sind derzeit allerdings aus anderen Gründen in aller Munde: Der 68-Jährige steht in der Kritik, weil er in bekannt krawalliger Manier die Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges als „Firlefanz“ bezeichnete.

Für das Ludwigsburger Konzert mit Dieter Bohlen und seiner Band, für das ein großer Run auf die Tickets erwartet wird, startet an diesem Freitag, 14. Oktober, um 10 Uhr der Vorverkauf auf Eventim – online unter www.eventim.de und offline bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen. Montag, 17. Oktober, folgt um 10 Uhr der reguläre Vorverkauf – über www.ticket.eventstifter.de und alle andere Vorverkaufsstellen. Informationen dazu gibt es außerdem auf der Website www.ksk-musicopen.de .