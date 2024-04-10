Was glauben Muslime?

Ein Fünftel der Menschheit verneigt sich Tag für Tag gen Mekka. Keine der Weltreligionen wächst so schnell wie der Islam, der so viel bedeutet wie Unterwerfung und völlige Hingabe an Gott.
Nach dem Christentum ist der Islam die zweitgrößte Religionsgemeinschaft der Welt. In Deutschland leben inzwischen zwischen 5,3 und 5,6 Millionen Muslime. Doch was wissen wir hierzulande überhaupt über diese Religion? Wir haben ein ABC des Islam zusammengestellt und erklären Begriffe von A wie Allah über S wie Sunniten bis Z wie Zinsgeschäfte.