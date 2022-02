11 Bei einem Gruppendate herrscht unangenehme Stille. Weitere Bilder aus der Sendung finden Sie in unserer Galerie. Foto: RTL

Stuttgart - Wenn Bachelor Dominik Stuckmann mehrere Frauen gleichzeitig zu einem Date ausführt, dann fühlt er sich in seiner „Entertainer“-Rolle ganz schön unwohl. Dass Smalltalk in großer Runde nicht sein Ding ist, zeigt der heute 30-Jährige auch ganz offen. Gut also für den Bachelor, dass seine Verehrerinnen den Junggesellen in Folge vier des RTL-Datingformats mit Spagat und Radschlag aus der wirklich unangenehmen Situation retten.

Außerdem in unserem Schnellcheck: Warum ein Kuss (fast) allen Kandidatinnen auf die Nerven geht und welche Frau die RTL-Show freiwillig verlässt.

Die Turnstunde

Es ist eine dieser Situationen, von der sich der Zuschauer vor dem Fernseher wünscht, sie möge möglichst schnell vorbeigehen. Bachelor Dominik Stuckmann und sechs Kandidatinnen lassen sich bei einem Gruppendate nach ein paar Runden Tischtennis-Rundlauf auf einem Sofa nieder. Sonst ist erst mal nichts zu sehen – und zu hören.

Dass es langsam unangenehm still ist, merkt nicht nur Anna, die sich betreten auf die Lippen beißt. Die Runde lacht, „cool, was machen wir jetzt“, fragt Christina Aurora irgendwann und unterhält ihre Konkurrentinnen und den Bachelor kurze Zeit später mit ihren Spagatkünsten. Stuckmann hatte die Turnstunde vorher mit einem Purzelbaum eröffnet, „damit die Stimmung aufrecht bleibt“. Auch Susanna reihte sich mit ihrem Radschlag in die Runde der Sportler ein. Fraglich ist, was unangenehmer ist: großes Schweigen oder die Tatsache, es nur durch diverse Turnübungen brechen zu können.

Der Kuss-Talk

Währenddessen ist auch in der Frauen-Villa so mancher die Lust aufs Reden vergangen. Grund ist Jana-Maria, die mal wieder von ihrem Kuss erzählt, den sie zuvor bei einem Einzeldate mit dem Bachelor hatte. „Er kann schon gut küssen“, sagt sie – mal wieder – und bringt damit vor allem Christina N. auf die Palme.

„Sollen wir ihn jetzt alle verlassen, damit du mit ihm durchbrennen kannst“, fragt sie an die Blondine gerichtet und ergänzt im Gehen, sie habe „keinen Bock mehr“ sich über Janas Kuss zu unterhalten. Die wiederum streckt der Brünette die Zunge heraus und grinst schelmisch, weiß aber sicher, dass das durchaus ernst gemeint war.

Der Kumpel-Moment

Ganz anders als bei Jana-Maria sieht es bei Christina R. aka „Shakira“ aus. Die unterhält sich mit Stuckmann während eines Gruppendates über Bananenschalen bei Mario Kart und erzählt dem Zuschauer vor dem Fernseher, dass sie noch zwischen „platonisch oder mehr“ entscheiden müsse. Auch ihren Konkurrentinnen berichtet sie später, dass sie gehen, vorher aber noch das Gespräch mit dem Bachelor suchen möchte.

Und das macht sie in der Nacht der Rosen auch. Und Dominik Stuckmann? – Der sieht es zu „Shakiras" Erleichterung genauso. Er möge sie „eher so in Richtung Bro“, sagt der Junggeselle, und Christina stimmt zu.

Die „krasse“ Antwort

Mit Kandidatin Anna könnte sich der Bachelor dagegen durchaus etwas Ernstes vorstellen. Sie sei „genau sein Typ“, sagt er nach einem Einzeldate mit der 33-Jährigen, die ihn vor allem mit einer Antwort überrascht. Als Stuckmann Anna erzählt, dass er Angst habe, sie könnte sich aus Freundschaft zu Kandidatin Nele – mit ihr war es in der vergangenen Folge zum ersten Kuss der Staffel gekommen – nicht auf ihn einlassen, findet die aus Sicht des Bachelors eine „krasse Antwort“.

Sie würde sich eher Gedanken machen, wenn er andere Frauen toller finden würde, weil sie dann an ihm zweifeln würde. Nele sei eine tolle Frau. Deshalb sei es ihr so lieber, als wenn sie seine Wahl nicht nachvollziehen könnte. Pluspunkt für Anna, findet der Junggeselle.

Der schlechteste Witz

Bei Jana-Maria ist das anders. Für sie ist jede Mitstreiterin, die Dominik Stuckmann zu nahe kommt, ein Dorn im Auge. Dass sie von dem blonden Mann mit den blauen Augen hin und weg ist, lässt sie die anderen Frauen – mal wieder – in der Nacht der Rosen wissen. Und zwar mit einem äußerst schlechten Witz: „Ich hab’ was im Auge“, sagt sie und fordert die anderen auf: „Fragt mal was?“

“Dominik!“

Wer musste gehen?

Christina R. trat in Folge vier aus eigenem Wunsch die Heimreise an. Auch für Bobette und Susanna endete der Bachelor-Traum. Beide bekamen keine Rose.

Unser Favoriten-Tipp

Wer seine Favoritinnen sind, daraus macht Stuckmann keinen Hehl. Jana-Maria und Nele haben den Bachelor schon geküsst – und werden noch ganz weit kommen. Auch Anna und Lara spielen nach ihren Einzeldates vorne mit. In der nächsten Folge wird es wieder emotional. Der Ausblick (5. Folge, 23. Februar, 20.15 Uhr/RTL) verrät: Es fließen Tränen, die Enttäuschung bei einigen Kandidatinnen ist groß.