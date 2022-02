10 Jana-Maria und Dominik genießen die gemeinsame Zeit beim ersten Einzeldate. Foto: RTL

In der zweiten Folge warten auf die Kandidatinnen die ersten Dates, Flirts und Lästereien. Kurz vor und während der Nacht der Rosen gibt es unschöne Überraschungen für Bachelor Dominik Stuckmann.















Stuttgart - Mit noch 19 Kandidatinnen startet die zweite Bachelor-Folge. Nach dem ersten Beschnuppern geht es diese Woche gleich ans Eingemachte. Während es beim Einzeldate in luftige Höhe geht, werden in der Villa die ersten Spitzen gegen die Konkurrentinnen verteilt. Zwei der Frauen räumen aus ganz unterschiedlichen Gründen freiwillig das Feld und überraschen damit den Rosenkavalier. Die Folge im Schnellcheck.

Das erste Einzeldate

Der Bachelor bat Jana-Maria zum ersten Einzeldate. Für die beiden sollte es hoch hinaus gehen. „Wollen wir nicht lieber was anderes machen“, fragte Jana-Maria als sie von dem Fallschirmsprung erfuhr. Doch die Bedenken waren schnell aus dem Weg geräumt. Als es an die Tat ging, zeigte sich Dominik sofort begeistert. „Besser als Sex, ich schwöre“, sagte Dominik während dem Sprung auf Englisch und schob hinterher: „Okay, vielleicht nicht besser, aber sehr gut.“

Am Strand sahen sich die beiden zum ersten Mal in Badekleidung. Jana-Marias Bikini kommentierte Dominik mit den Worten: „Heiliger Bimbam“. Diese Worte scheinen dem neuen Bachelor zu gefallen. Sie fielen auch als ihm die 29-Jährige eröffnete, sich vier Kinder zu wünschen. So schnell abschrecken ließ sie Dominik aber nicht. Denn: Die Chemie passte zwischen den beiden, wie er im Interview verriet. Sein Fazit am Ende des Dates: „Die Kulisse, die Frau, die Gesprächsthemen, es hat alles gepasst, besser hätte es eigentlich nicht starten können, würde ich fast sagen.“ Auch sie war nicht abgeneigt, bezeichnete Dominik gar als ihren Traummann und sprach von „krassen Gefühlen“. Die erste Vorab-Rose sollte ihr recht geben.

Die ersten Lästereien

Kaum hatten die Frauen ihre Villa bezogen, folgten schon die ersten Lästereien. Im Fokus: Kandidatin Lara. Mexikanerin Valeria will gehört haben, dass die Konkurrentin ihren Akzent nicht mag. Dafür fing sich die Blondine aus Memmingen gleich den Spitznamen Brokkoli ein. „Wenn sie das weiß, gibt es richtig Krieg“, war sich Christina R. sicher.

Das erste Gruppendate

Über das erste Gruppendate durften sich Claudia, Bobette, Yasmin, Anna, Irina, Natalie, Susanna und Vivian freuen. Als Bräute verkleidet, spielten sie um ein Date mit Dominik. Bobette konnte in allen Disziplinen überzeugen. Die gemeinsame Zeit war allerdings knapp bemessen, nachdem die „Hochzeitstorte“ angeschnitten wurde, folgte noch eine spontane gemeinsame Tanzeinlage. Dann ging es für die Bankkauffrau schon wieder in die Villa.

Die pragmatische Lösung

Zurück bei den anderen Kandidatinnen wollte die Münchnerin von ihrem Date mit dem Bachelor berichten. Wirklich weit kam sie dabei nicht. Emily hielt nicht viel davon, den Ausführungen ihrer Konkurrentin zu lauschen, und übertönte die Erzählungen von Bobette mit dem lautstarken Einsatz eines Mixers. „Wenn ich es mir nicht anhören muss, was sie erlebt hat, würde ich es mir auch nicht anhören, weil es manipuliert meine Einstellung zu dem Ganzen“, so Emily. Bei den anderen Frauen blieb es nach dieser Aktion dieses Mal bei verwirrten Blicken.

Erster Kuss liegt in der Luft

Christina N. hatte beim zweiten Gruppendate das Interesse von Dominik geweckt. Nachdem Nele, Christina R., Emily, Lara, Valeria und Anna vom Bootstrip nach Hause geschickt wurden, knisterte es zwischen der 27-Jährigen und dem Rosenkavalier. Er spüre eine gewisse Spannung, verriet der 30-Jährige seinem Gegenüber. „Man sagt ja ganz oft‚ Blicke sagen mehr als tausend Worte’ und ich glaube, die Blicke haben heute echt für sich gesprochen“, so Dominik im Interview. Seiner Einschätzung nach fehlte nicht mehr viel zum Kuss. „Aber den Schritt gehe ich noch nicht.“

Zwei vorzeitige Abgänge

Per Videobotschaft teilte Vivian dem Bachelor noch vor der Nacht der Rosen ihr vorzeitiges Aus mit. Ihr Sohn brauche sie jetzt, begründete sie ihren Entschluss. Der Junggeselle reagierte gefasst, er hatte erst dadurch erfahren, dass das Model alleinerziehende Mama ist.

Die zweite Überraschung folgte kurz vor der Rosenvergabe. Irina nahm Dominik beiseite und erklärte ihm, dass es ihrer Meinung nach nicht zwischen ihnen „vibt“. Für sie wäre es daher Zeitverschwendung zu bleiben. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es kratzt gar nicht am Ego“, so der Bachelor.

Wer musste gehen?

Claudia und Giannina mussten ohne Rose die Heimreise antreten. Damit haben insgesamt gleich vier Frauen das Datingformat verlassen.

Unser Favoriten-Tipp

Nach dieser Folge gehört Jana-Maria zu den absoluten Favoritinnen. Der Bachelor zeigte sich begeistert von dem Date mit der 29-Jährigen. Vieles passt bislang zwischen den beiden. Die Funken sprühten auch zwischen Christina N. und dem IT-Spezialisten. Dennoch küsst Dominik in der Vorschau der nächsten Folge (9. Februar, 20.15 Uhr /RTL) eine ganz andere Kandidatin.