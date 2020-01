13 Bachelor Sebastian Preuss musste die ersten Entscheidungen treffen Foto: TVNOW

Der Bachelor Sebastian Preuss verteilt wieder seine Rosen. In der ersten Folge der neuen Staffel an diesem Mittwoch gab es neben den ersten Zickereien, den ersten Tränen und Rosen auch die ein oder andere Überraschung für den „Bachelor“.

Stuttgart - Der Liebeskampf um den Bachelor Sebastian Preuss hat begonnen: 22 Kandidatinnen kämpfen in der RTL-Kuppelshow von Mittwochabend an um das Herz des Junggesellen. Doch bevor gedatet, geküsst und sich verliebt werden darf, müssen sich die Single-Frauen und der „Bachelor“ erst einmal vorstellen – und die ersten drei die Heimreise antreten.

Lesen Sie hier: Verwirrungsgefahr beim Bachelor – das sind die Kandidatinnen

Standesgemäß in einer romantischen und luxuriösen Villa in Mexiko empfing Sebastian Preuss seine Kandidatinnen. Und diese schienen durchaus beeindruckt vom 29-jährigen Junggesellen. Welche Frau hat den besten ersten Eindruck hinterlassen und wer hat schon in der ersten Folge keine Rose erhalten?

Die Folge im Schnellcheck:

Die beste Vorstellung der Frauen

Nicht immer ist der erste Eindruck ein bleibender. Einige der Kandidatinnen vergisst man als Zuschauer – und wohl auch als Bachelor noch ehe sie sich umgedreht haben. Da ist es löblich, wenn sich die ein oder andere Gedanken macht. So wie zum Beispiel die quirlige und durchaus verrückte Diana. Statt des üblichen Smalltalks hat sie sich etwas überlegt und damit schon gleich gepunktet. Die Kölner Studentin schenkte Sebastian nicht nur eine innige Umarmung, sondern auch eine Einwegkamera, mit der sie „ihre gemeinsamen Momente“ einfangen können. Dem Bachelor hat es gefallen – uns auch.

Größter Fremdscham-Moment

Einige Frauen sind beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Bachelor so nervös, da könnte man meinen, sie hätten noch nie einen Mann gesehen. Kein Wunder, dass da nicht immer alles glatt laufen kann. Bei Leah wurde es allerdings etwas peinlich, als sie der Bachelor ganz gentleman-like mit dem Regenschirm direkt am Auto abholte und sie fragte: „Bist du der Abholer?“

Der beste Moment des Bachelors

Sebastian Preuss hat es dieses Jahr nicht einfach: Jenny, Jennifer, Jenny-Fleur oder Jenny Jasmin, da kann man schon mal durcheinander kommen. Nicht, dass noch eine falsche Jenny eine Rose bekommt. Aber bei der ersten Nacht der Rosen meisterte der 29-Jährige diese Hürde souverän. Den Versprecher leistete er sich hingegen bei einer anderen. „Liebe Desiree, willst du die Rose annehmen?“ „Ich heiße Birgit.“ Ups.

Tiefpunkt der Folge

Dass einige Teilnehmer solcher Formate nicht wirklich nach der großen Liebe suchen, ist klar. Aber, dass es bereits in der ersten Folge so offensichtlich geäußert wird, ist neu. „Ich hoffe, ich bekomme kein Date, ich will einfach noch ein bisschen in der Villa chillen und den Fame mitnehmen.“ Vanessa machte aus ihrer Intension keinen Hehl, was nicht allen ihrer Mitkandidatinnen gefallen dürfte. Eine Rose bekam sie trotzdem.

Die größte Überraschung der Folge

Es sind Zwillinge! Das gab es beim Bachelor noch nie. Mit Isabelle und Laureen wollten erstmals Zwillingsschwestern um das Herz des Junggesellen kämpfen. Da haben sich die Macher aber etwas einfallen lassen, dachten vermutlich an ein Schwestern-Drama, reichlich Tränen und Zickereien. Aber da haben sie die Rechnung wohl ohne den Bachelor gemacht. Der fand die Sache irgendwie „schräg“ und vermutete eine „Spielerei“. Daher bekamen die beiden auch keine Rose und mussten gemeinsam wieder gehen. Schade eigentlich.

Wer musste gehen?

Neben den Zwillingsschwestern Laureen und Isabell konnte auch die 1,80-Meter-Frau Jessica den Bachelor nicht von sich überzeugen.

Unser Favoriten-Tipp

Noch sind 19 Frauen im Rennen, aber schon jetzt zeichnen sich die ersten Favoritinnen ab. Eine davon ist auf jeden Fall Wioletta. Sie stieg als erstes aus dem Auto aus (was für langjährige Bachelor-Fans häufig ein sicheres Zeichen für einen langen Verbleib in der Staffel bedeutet) und ergatterte sich auch die erste Vorab-Rose des Bachelors.