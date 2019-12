45 Ein Bachelor, 22 Single-Frauen und am Ende vielleicht die große Liebe: Am 8. Januar startet die zehnte Staffel der RTL-Kuppelshow. Foto: TVNOW / Arya Shirazi/Arya Shirazi

Bachelor Sebastian Preuß hat es in der Jubiläumsstaffel der RTL-Kuppelshow nicht leicht: 22 Kandidatinnen, fast alle heißen Jennifer und dann auch noch Zwillinge. Wir haben die wichtigsten Infos zur Show.

Stuttgart - Mit dem neuen Bachelor Sebastian Preuß kann man schon fast Mitleid haben. Nicht, weil er mit 22 Frauen traumhafte Dates in Mexiko haben wird oder am Ende sogar noch die große Liebe findet, sondern weil es in der kommenden Staffel (Start am 8. Januar 2020) einige Fallstricke für den Junggesellen geben wird.

Neben etlichen Jennifers, Jennys oder sonstigen Varianten des Namens, schickt RTL gleich auch noch ein Zwillingspaar ins Rennen um die letzte Rose. Für den richtigen Durchblick haben wir die wichtigsten Informationen zur neuen Staffel von „Der Bachelor“ zusammengefasst:

Der Bachelor

Sebastian Preuß ist 29 Jahre alt und wird als amtierender Kickbox-Weltmeister und Brad Pitt des Boxsports gefeiert. Aber er ist nicht nur schlagfertig, sondern hat auch einen eigenen Malerbetrieb. Eigentlich ein Bachelor wie jeder andere, doch sein Leben sah nicht immer so rosig und aalglatt aus. Mit 18 Jahren musste er wegen Körperverletzung für ein halbes Jahr ins Gefängnis, weil er durch falsche Freunde abgerutscht war.

Single ist der 1,91 Meter große Münchner seit 2018 und sucht nun im RTL-Format nach einer „treuen Frau“, die gleichzeitig aber auch auf ihr Äußeres und einen gesunden Lebensstil achten sollte. Sein größter Traum ist übrigens: Vater werden.

Der Dating-Ort

Wie bereits bei der vorherigen Staffel geht es für den Bachelor und seine 22 Singlefrauen wieder nach Mexiko. Genauer gesagt auf die Halbinsel Yucatán.

Die Kandidatinnen

Ganze 22 Singleladys hat Sebastian Preuß zur Auswahl – und da ist wirklich alles dabei. Von der Content Creatorin, Wimpernstylistin bis zur Zollbeamtin. Von blond, rot bis braun und von brav bis ausgeflippt. So unterschiedlich die Frauen in ihren Berufen und in ihrem Aussehen auch sind, so ähnlich sind ihre Namen. Sechs Jennifers, zwei Jessicas und viel Potenzial für Verwirrung. Aber damit noch nicht genug: Mit Isabelle und Laureen gehen sogar Zwillinge ins Rennen um den Bachelor.

Die Termine

Der Start der zehnten Staffel von „Der Bachelor“ ist am 8. Januar 2020 (20.15 Uhr/ RTL). Insgesamt werden jeweils mittwochs neun Doppelfolgen ausgestrahlt. Nach dem großen Finale am 4. März findet wieder die Aussprache mit Frauke Ludowig statt. Parallel zur TV-Ausstrahlung können die Bachelor-Folgen auch im RTL-Livestream bei TVNOW bereits sieben Tage im Voraus angesehen werden – allerdings nur mit einem Abo.