Beim TSV Havelse hat man ihn nicht vergessen: Deniz Undav. Jener Undav, der nicht nur beim VfB mit Torinstinkt glänzt, dessen Weichen klar Richtung Champions League gestellt sind, sondern dem, wie seit Donnerstag bekannt, die wohl größte Fußballerehre überhaupt zuteil wird: Die Berufung in die Nationalmannschaft, der 27-Jährige konnte DFB-Trainer Julian Nagelsmann offenbar überzeugen.

Doch für den gebürtigen Niedersachsen gab es keinen mit Blüten gepflasterten Weg nach oben, er war kein sogenanntes Juwel, das schon früh die Aufmerksamkeit großer Clubs erregte und bereits in Jugendjahren zum Athleten geschliffen wurde, wie es bei vielen großen Stars des Sport üblich ist.

Eine kurze Zeit in der Jugendabteilung bei Werder Bremen war das höchste der Gefühle, seine anderen Ausbildungsclubs hießen TSV Achim, SC Weythe und eben TSV Havelse, ein Verein in der Stadt Garbsen, Region Hannover. In einem emotionalen Facebook-Beitrag beglückwünscht sein Ex-Verein, aktuell auf dem 9. Tabellenplatz in der Regionalliga Nord, Deniz Undav für die Nominierung in die DFB-Elf, die ab Juni die Heim-EM in Deutschland bestreiten wird.

In Havelse erinnert man sich noch an Undav

„Über den TSV Havelse zum DFB, tolle Geschichte und absolut verdient! Wir wünschen dir viel Glück und Erfolg für deinen weiteren Weg, Deniz“, schrieb der Verein und teilte ein Bild, das Undav in einem Trikot der vertraut wirkenden Vereinsfarben rot und weiß zeigt – den Vereinsfarben des TSV Havelse.

Mit dem TSV Havelse wurde Undav in der Saison 2015/16 in der Regionalliga sogar Torschützenkönig mit 32 Treffern. Hier machte er auch seine ersten Schritte im Herrenbereich. Mit Eintracht Braunschweig, dem SV Meppen, Royale Union Saint-Gilloise und Brighton & Hove Albion, der Undav aktuell an Stuttgart verliehen hat, sollten einige Clubs bis zur jetzigen Saison seines Lebens folgen.

Aber in Havelse erinnert man sich noch an ihn: In den Kommentaren schwelgen Nutzer in nostalgischen Erinnerungen an einen Deniz Undav, der früher als Azubi im Handwerk gearbeitet hatte, seinen Traum aber nie aus den Augen verlor.