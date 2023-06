1 Die Aktivisten fordern von Hugo Boss, seine Russlandgeschäfte zu stoppen. Foto: dpa/Marijan Murat

Das „Team der Ukraine-Demos Stuttgart“ hat am Samstag zu einer spontanen Demonstration vor den Hugo Boss Open aufgerufen. Die Aktivisten fordern das Metzinger Bekleidungsunternehmen auf, sofort alle Geschäfte mit Russland zu stoppen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Der Duft des Krieges“ ist in großen Lettern auf dem LED-Bildschirm an den Seitenwänden eines Lastwagens zu lesen. Daneben eine edle Parfumflasche – nicht unähnlich jenen aus dem Parfumangebot der Firma Hugo Boss. Der Laster steht am Samstagvormittag vor dem Tennisstadion des TC Weissenhof, wo wenig später die Halbfinals bei den Boss Open über die Bühne gehen. Vor dem Fahrzeug hat sich eine Handvoll ukrainischer Aktivisten versammelt, die lautstark gegen die Russlandgeschäfte der Metzinger Nobelmarke protestieren.